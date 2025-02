100 jaar Vreugd in Deugd opent met tentoonstelling

Het eeuwfeest van de plaatselijke harmonie Vreugd in Deugd startte op zaterdag 1 februari met een overzichtstentoonstelling in de Bottelarij van OC Vondel. Zowel teksten, foto’s, stichtingsakten als kostuums van muzikanten en majoretten werden er tentoongesteld door secretaris Joost Pollet.

Voorzitter Urbain Fraeye mocht de genodigden welkom heten en gaf een korte schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de harmonie.

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze feliciteerde de leden van de harmonie met hun eeuwfeest. “Een eeuwfeest van een harmonie steunt op drie grote pijlers: er moeten geëngageerde muzikanten zijn met een passie voor muziek die hun vrije tijd willen opofferen in een muzikaal gezelschap. Er moet eveneens een bestuur en een groep vrijwilligers zijn die alles in goede banen willen leiden en tot slot heb je de noodzakelijke inbreng van een dirigent. Dit alles is hier steeds voor handen geweest. Wij willen dan ook heel graag deze vorm van cultuurbeleving blijvend ondersteunen”, aldus de burgemeester. “Het is niet alleen belangrijk dat we het verleden eren, maar we moeten ook naar de toekomst kijken. Als schepen van Cultuur én als bewonderaar van de rijke tradities en het sterke gemeenschapsgevoel in Meulebeke zal ik mij samen met mijn collega’s blijven inzetten voor de bloei en groei van onze verenigingen”, zegt Birger De Coninck.

Erfgoed

“Vreugd in Deugd is niet zomaar een harmonie, het is erfgoed, een symbool van verbondenheid en van culturele trots. We zullen deze identiteit blijven koesteren en ondersteunen. Binnen de fusie zal die niet verloren gaan, maar juist nog rijker worden. Zelf ben ik afkomstig van Kanegem, maar ondertussen voel ik me ook Tieltenaar. Dit is de boodschap die ik hier wil brengen: wees en blijf trots op jullie Meulebeekse identiteit binnen onze nieuwe fusiegemeente. Laat de tonen van Vreugd in Deugd ons herinneren aan ons verleden, ons verbinden in het heden en ons inspireren voor de toekomst.” (LB)