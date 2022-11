100 gitaristen vieren 100ste verjaardag Meense Academie voor Muziek en Woord

De Academie voor Muziek en Woord Stad Menen viert gedurende het hele schooljaar haar 100-jarig bestaan met tal van activiteiten. Het eerste evenement in CC De Steiger was meteen een stunt van formaat. Tijdens de Grote Gitaardag vulden 100 gitaristen het grote podium van de theaterzaal.

Van absolute beginneling tot gevorderde gitarist, iedereen kreeg op woensdag 16 november de kans om te schitteren tijdens twee gratis toonmomenten in CC De Steiger.

Trotse directeur

Directeur Hannes Verstraete van de academie zag dat het goed was. “Ik ben trots op alle leerlingen en leerkrachten. De jongste leerlingen zijn pas twee maanden bezig. Vanavond speelden ze onder leiding van leerkracht Gudrun Franchois al meteen gitaar op een groot podium voor veel publiek.”

In 1922 startte de stedelijke muziekschool Menen met 70 leerlingen, vandaag telt de Academie voor Muziek en Woord liefst 1.200 leerlingen. “We zijn gigantisch gegroeid tot een bruisende kunstacademie met acht vestigingen in Menen, Wevelgem, Wervik en hun deelgemeenten.”

De Kleine Prins

“We proberen onze academie zoveel mogelijk te tonen. Daarom organiseren we voor ons 100-jarig bestaan in elk van onze vestigingen een groot evenement. Zo kunnen we de mensen ter plaatse bereiken.”

“Ons eerstvolgende optreden is op 3 december in Moorsele met de blazers en de slagwerkers. De slotapotheose vindt plaats in juni. Dan is er de muziek- en theatervoorstelling De Kleine Prins, met muziek en teksten geschreven door onze eigen leerkrachten.”

Extra ruimte

De academie heeft nog veel meer om naar uit te kijken. “De nieuwbouw zal tegen de start van het volgende schooljaar klaar zal zijn. Dat wordt de kers op de verjaardagstaart.”

“En met de Sint-Franciscuskerk krijgt de academie in de toekomst een extra plek om lessen en toonmomenten te organiseren”, weet schepen van Kunstonderwijs Griet Vanryckegem. (Carlos Berghman)