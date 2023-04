1 mei is feestdag voor meer dan 2.000 lopers tijdens de ENGIE Knokke Run

Op maandag 1 mei strijkt de ENGIE Running Tour traditiegetrouw neer in Knokke-Heist. Lopers kunnen kiezen voor een parcours van 1,5 km, 6,5 km, 10 km, 21 km of zelfs 33 km langs de mooiste plekjes van Knokke-Heist. Online inschrijven kan nog tot en met 30 april 2023. Er worden maandag meer dan 2000 deelnemers aan de start verwacht.

De ENGIE Knokke Run staat garant voor een leuke sportieve voormiddag aan zee. Om 9.30 uur bijten de lopers van de 21 en de 33 km de spits af. Een kwartier later mogen de jongste deelnemertjes eraan beginnen in de 1,5 km lange Kids Run. Om 10.30 uur weerklinkt het startschot voor de 6,5 km en om 10.45 uur tot slot mogen de lopers van de 10 km eraan beginnen. Start en aankomst van alle afstanden is het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark.

“Onze traditionele stratenlopen op 1 mei zijn onder meer door de knowhow van onze gemeentelijke Sportdienst en de professionele organisatie van Golazo uitgegroeid tot een topevenement dat een paar duizend deelnemers uit de verste hoeken van ons land naar onze sportieve kustgemeente lokt”, aldus burgemeester Piet De Groote.

Vijf afstanden

“Vijf verschillende afstanden met elk een eigen verhaal maken van de ENGIE Knokke Run dé ideale sportieve happening voor het hele gezin!”, vult schepen van Sport Jan Morbee aan. “Sportieve kids tussen 6 en 12 jaar schitteren in de Kids Run over 1,5 km. Onder begeleiding van clowns, mariniers, feeën en tovenaars beleven de kinderen de leukste anderhalve kilometer van hun leven. Hierna volgt een jogging over 6,5 km die open staat voor een breed publiek. Daarna start de Knokke 10K en 21K. Die nemen je mee langs een mooie mix van strand en bos, want je loopt op de Zeedijk, in het Zoute en door het Koningsbos. Ook nu weer is er de prestigieuze loop over 33 km, die dit jaar langs een gesloten wedstrijdparcours plaatsvindt. Mijn loopschoenen staan alvast klaar! Via een ecologisch charter staat respect voor de omgeving van het parcours centraal. Zo worden deelnemers onder andere aangemoedigd om met het openbaar vervoer of met de fiets te komen en wordt er tijdens de loopwedstrijd zoveel mogelijk milieuvriendelijk materiaal gebruikt, zoals onder andere herbruikbare bekers bij de bevoorradingen.”