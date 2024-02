1.550 ontbijten aan huis bezorgd in Deerlijk

Het oudercomité van de scholen De Kim en De Sam organiseerde een ontbijtservice. Lieselotte Depuydt was een van de bezielers van deze actie.

“Het is het tweede jaar dat ik mee voor de coördinatie zorg. De voorbije week was ik dagelijks in de weer om alles op te halen in de bedrijven en winkels. Vooral de grote hoeveelheden maakten het niet gemakkelijk. Met mijn wagen was dit niet haalbaar een dus kwam ik eerst naar de school om met het busje de ritten af te werken.”

Voor de 1.550 dozen met een ontbijt stippelde men 28 ritten uit. Per leveringspunt was de editie van De Zondag erbij en in veel dozen stak een code voor vier weken gratis digitale toegang tot de KW.

(MVD/foto MVD)