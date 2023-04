Vereniging voor Blinden en Slechtzienden vraagt aandacht voor noden: Strijd tegen onbegrip en pesterij

VeBeS, de Vereniging voor Blinden en Slechtzienden, is te gast geweest bij de Roeselaarse brandweer. Ze bracht een bezoek op maat aan de kazerne en maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de noden van blinden en slechtzienden. “Er is nog veel werk aan de winkel”, vertelt Anne Tossins.

Anne Tossins is slechtziend van bij de geboorte en is lid van de stuurgroep van VeBeS. “We zijn een onderdeel van Licht en Liefde en organiseren activiteiten in West-Vlaanderen. Uniek aan onze vereniging is dat ze zich niet alleen richt tot slechtzienden en blinden, maar dat wij ook alles zelf organiseren. We maken de tijdschriften en de uitnodigingen, zorgen voor vervoer en begeleiders. Waar nodig, zorgt Licht en Liefde voor een assistent.”

“Toen we de brandweer vroegen om haar kazerne te bezoeken, bleek meteen dat onze ziende medemensen zich vaak niet bewust zijn van hoe wij in het leven staan. Er moeten nu eenmaal maatregelen getroffen worden om blinden te ontvangen. We zijn de brandweercommandant dan ook heel dankbaar om dit bezoek mogelijk te maken. Het was volledig aangepast aan onze noden. Ze hebben zelfs hun Powerpointpresentatie bijgewerkt, toen we vertelden dat Arial het beste lettertype is voor een slechtziende.”

Vergeten groep

“Maar we doen meer dan uitstapjes organiseren. We willen de mensen bewust maken van hoe blinden en slechtzienden door het leven moeten. Het grootste probleem is hen uit het isolement halen. Ondanks de inspanningen van velen blijft het ook in 2023 al te vaak een vergeten groep. En er is nog altijd onbegrip als wij op straat komen. Ik maak dat als slechtziende vaker mee dan me lief is. ‘Jij ziet toch’, hoor ik dan, ‘want je draagt een bril’. Dat klopt, maar zien en zien is twee. Een groot deel van mijn gezichtsveld is een blinde en vage vlek.”

“Kleine en grote obstakels zie ik niet. De jongste tijd zijn vooral de steps een groot probleem. Ze komen van overal met een hoge snelheid op je af, of ze liggen gewoon op het voetpad. Hetzelfde met scooters. En dan zijn er de hoge borduren of losliggende tegels – om nog te zwijgen van al die hondendrollen.”

“Onze medemensen staan er niet bij stil, maar als je bijvoorbeeld in Roeselare uit het station komt, kom je terecht op een enorm plein zonder enige referentiepunten voor ons. Wandelaars, fietsers, scooters en steps komen uit alle richtingen kriskras door elkaar. Het is voor ons een chaos en daardoor durven velen niet meer buitenkomen.”

“Pesterijen zijn een ander probleem. Je wil niet weten hoe vaak ‘grapjassen’ me luid waarschuwen voor iets dat er niet is. Of er zijn die pestkoppen die je zogezegd helpen op trein of bus maar je te vroeg laten afstappen, zodat je helemaal het noorden kwijt bent.”

“De meeste mensen zijn zich niet bewust van hoe moeilijk ze het voor ons maken. Denk maar eens aan de vertrouwde supermarkt waarvan men de inrichting en de rekken plotseling verandert van opstelling, of aan de mensen die hun vuilniszak midden op het trottoir zetten.”

Roeselare luistert

“Het is natuurlijk niet allemaal slecht nieuws. Er zijn al veel initiatieven genomen om ons te helpen. En in de werkgroep Samenleven van de stad Roeselare worden we gehoord door het stadsbestuur. Er komt eind april een sensibiliseringsactie onder de titel Heb je oog voor blinden en slechtzienden? En we krijgen voortaan de publicaties van de stad eerst te lezen, zodat we aanpassingen kunnen doen aan de lay-out: licht gekleurde of witte letters op een pastelkleurige achtergrond zijn mooi en hip, maar wij kunnen daarvan niets lezen. En als we contact opnemen met de 1788, wordt er snel ingegrepen. We zijn ook heel blij met initiatieven zoals onlangs bij Het Kunstuur in de Sint-Amandskerk, waar een bezoek was geregeld met assistenten en audiofoons.”

Zien en kijken

“We hebben in West-Vlaanderen zo’n 250 betalende leden, maar dat is slechts een klein deel van onze doelgroep. Nog te veel mensen kennen ons niet of durven de stap naar onze vereniging niet te zetten. Velen denken onterecht dat de drempel te hoog ligt.”

“Licht en Liefde bestaat honderd jaar en we willen die verjaardag aangrijpen om meer aandacht te vragen voor onze problematiek. Met VeBeS werken we op 16 april mee aan de verjaardagsuitstap naar Tyne Cot in Zonnebeke. En ik hoop meer te kunnen samenwerken met de VeBeS-afdeling van Oost-Vlaanderen om te zien hoe we nog meer mensen uit hun isolement kunnen halen en om te kijken wat we nog meer voor hen kunnen doen. Je ziet: ook wij gebruiken de werkwoorden zien en kijken”, lacht Anne Tossins. (BC)

Meer info op www.vebes.be.