Vereniging Ferm opent troostplekje in Adinkerke: “Rouw en verlies zijn belangrijk en moeten bespreekbaar worden”

De vereniging Ferm heeft een troostplekje geopend in de Cappoenstraat in Adinkerke. In die stille omgeving kunnen mensen even bezinnen en tot rust komen.

Een troostplek is een openbare groene plaats waar iemand troost, hoop en verbondenheid kan vinden. Iedereen die iemand verloor of op een andere manier troost zoekt of wil geven, is welkom. In het najaar worden er samen bloembollen geplant als symbool van verbondenheid, hoop en kracht. Wanneer de bloemen groeien en bloeien in het voorjaar, herdenken en gedenken we de dierbaren.

Sinds 1937 staat er een Ferm-veldkapelletje in de Cappoenstraat 2. Ferm Adinkerke nam het initiatief om die locatie om te vormen tot een troostplek. Het lokaal bestuur stond in voor de herinrichting van de plek. Niet alleen werd het kapelletje aangepakt, er kwamen ook nieuwe struiken, een zitbank, een infobord en een kunstwerk.

Gedicht

Het kenmerkende beeldhouwwerk uit cortenstaal is van de hand van kunstenaar Luc Ledene uit Eggewaartskapelle bij Veurne en bevat een, speciaal voor deze plek geschreven, gedicht van Ulrike Burki uit De Panne. “Het gedicht doet ons even stilstaan bij het verlies en het gemis”, zegt Nik Van Gool, voorzitter van Ferm. “Net als de bloemen, wanneer ze bloeien in het voorjaar en ons aan het begin van de corona-epidemie herinneren. Uit de veerkracht van die kleine bloembollen halen we troost en nieuwe energie. We zijn blij dat we dit hier kunnen realiseren. Want dat is waar Ferm voor staat: samen meerwaarde geven aan het leven.”

Troosthoofdstad

Verder zijn de bloembollen karakteristiek voor de troostplek en beloven ze een nieuw begin en vernieuwde energie. “We zijn blij en trots dat we samen rustige plekken kunnen maken”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Nicolas Luyssen (Het Plan-B). “Rouw en verlies zijn belangrijk en moeten bespreekbaar worden. Daarom zijn we ook trots dat we Troosthoofdstad zijn voor Reveil23. We hopen dat we met gelijkaardige initiatieven en Reveil steun en troost kunnen brengen naar onze inwoners, en al wie even wil stilstaan in onze natuur.”

De troostplek is te vinden in de Cappoenstraat 2 en is een gezamenlijk initiatief van het lokaal bestuur De Panne en Ferm Adinkerke. (DM)