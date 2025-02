Verdienstelijke brandweerlui werden gedecoreerd

Tijdens de Sint-Barbaraviering van brandweerpost Harelbeke werden enkele personeelsleden gedecoreerd, anderen kregen een brevet of een eremedaille. Er waren ook enkele bevorderingen.

Sgt. Jo Declercq en Sgt. Brecht Dewitte kregen een attest EVAL competentiemanagement. Kpl. Jonas Vercruysse kreeg een attest brandpreventieadviseur. Lt. Andy Deprez kreeg een modulecertificaat operationele benadering. Brandweerman Toby Delombaerde kreeg een getuigschrift voor gaspakdrager, Mathies Lievyns voor brandweerduiker module 2.

Middenkader

Brw. Kyandro Benoit, Kpl. Stijn De Sutter, Brw. Stijn Noyez en Brw. James Vandenbogaerde kregen het brevet hulpverlener/ambulancier. Brw. Jurgen Crombez, Brw. Maxime De Beuf en Simon Dejaegere behaalden het brevet NB-O1. Davy Du Moulin het bevret B-02.

Het brevet middenkader NM-O1 was voor Kpl. Eline Taelman Eline en Kpl. Jonas Vercruysse. Stag.-Sgt. David Vanwalleghem behaalde het brevet middenkader NM-O2.

Medailles

Verder werden er ook medailles uitgereikt. Een zilveren medaille in de Kroonorde was voor Brw. Geert Devlaeminck. Brw. Dirk Declercq, Brw. Bruno Coucke, Brw. Herman Ballekens, Kpl. Philip Remmerie en Kpl. Frank Demey ontvingen een gouden medaille in de Kroonorde. Een zilveren Palm der Kroonorde was voor Brw. Geert Devlaeminck en Kpl. Marnix Degruyter. Een gouden Palm der Kroonorde was weggelegd voor 1ste Sgt. Geert Ollevier. Werden bevorderd van stagiair brandweerman tot brandweerman: Maxim De Beuf, Simon Dejaegere, Davy Du Moulin en Jürgen Crombez.

Werden bevorderd van brandweerman tot korporaal: Stijn De Sutter, Koen Mestdagh, Stijn Plaidier, Eline Taelman en Kenny De Paepe. Stag-Sgt. David Vanwalleghem werd bevorderd van korporaal tot stagiair-sergeant.