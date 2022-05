Verdienstelijke brandweerlui krijgt brevet tijdens ontvangst op gemeentehuis

Tijdens het eerste weekend van mei marcheert de brandweer in peloton naar het gemeentehuis. “De ontvangst is een teken van erkenning voor de inzet van de brandweerlui”, zei burgemeester Dominique Cool.

Tijdens de ontvangst werd teruggeblikt op de voorjaarsstorm Eunice. “141 interventies werden binnen de 24 uur uitgevoerd. De getroffen inwoners zijn de brandweer daarvoor dankbaar”, vertelt burgemeester Cool.

Kapitein-postoverste, Dominique Parmentier, wees op het belang van de verbondenheid bij interventies en de jarenlange samenwerking met de technische dienst om het leed van de slachtoffers zo snel mogelijk op te lossen.

Instroom aan vrijwilligers

“Eén van onze sterktes is de nagenoeg volledig ingevulde personeelsplanning en de instroom aan vrijwilligers. Bij een interventie met de autopomp, met inzet van zes man, halen we een aanwezigheidscore van 99,5%. Dat is in onze brandweerzone één van de hoogste cijfers. Naast onze flexibiliteit moeten onze leden over de nodige competenties beschikken.”

“Dat doen we met voortgezette opleidingen in Zedelgem en de permanente wekelijkse oefeningen. Voor het behalen van de jaarlijkse fysieke PPMO-test is het zweten en puffen. Om bepaalde taken te kunnen uitvoeren, moet je de juiste kwalificaties kunnen voorleggen na het afleggen van proeven. Voor een gewone brandweerman gaat dat over 200 uur opleiding. Hoe hoger de functie hoe straffer de examens worden”, merkt Dominique Parmentier op.

Verdienstelijke spuiters

Bjorn Ghyselen en Dieter Dedier behaalden het brevet van sergeant. Tom Rommens, Ennio Gruwier, Robin Noyelle en Aaron De Naer staken het getuigschrift basisopleiding op zak. Aaron De Naer, Nick Hooreweghe en Patrick Camerlynck haalden het diploma korporaal. Kristof Vermote en Dries Vanacker mogen zich voortaan adjudant noemen.

Naast opleiding is ervaring noodzakelijk. Korporaal Henk Mahieu en adjudant Jan Decruyenaere kregen een gouden medaille der kroonorde opgespeld.

Op 25 en 26 juni gaat het vijfjaarlijks opendeurweekend van start. Op zondagnamiddag staan enkele demonstraties op stapel.

(pco)