Tijdens de Barbaraviering 2022 werden in feestzaal De Marlo enkele verdienstelijke brandweerlieden gehuldigd. Er werden eretekens en brevetten uitgereikt en er was een eervol ontslag. De brevetten van sergeant werden uitgereikt aan: Ruben Dejonckheere, Nathan Vileyn en Anthony Hennebert. De brevetten brandweerman waren voor: Kevin Kiekens, Wannes Dejaegher, Robbe Bervoet, Bjorn Praet, Kobe Vandamme. Geert Fossé ontving de Zilveren Palmen der Kroonorde. De burgerlijke medaille 1ste klasse was voor Peter Lescroart en Geert Fossé. De burgerlijke medaille 2de klasse was voor Dries Mattelin. Ontving de medaille lid van verdienste: Danny Delaeter. Tot slot kregen Danny Delaeter en zijn partner een geschenk en een bos bloemen n.a.v. zijn eervol ontslag.