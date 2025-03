Verbroedering met Trulben houdt al zestig jaar stand

Met Pinksteren vindt het 60ste verbroederingsweekend tussen Roeselare en het 485 km verder gelegen Trulben plaats. Dit jaar is het de beurt aan de Duitsers om naar de Rodenbachstad te komen. En het wordt een programma om duimen en vingers bij af te likken.

De speciale band tussen de twee plaatsen dateert van 1965. Toen zijn vier Duitse scouts uit Trulben met de trein naar Roeselare gekomen. “Ze hadden het adres van Albert Breemeersch gevonden die scoutsbindingen had. De vier scouts konden overnachten in de scoutsbarakken van de Kristus-Koninggroep die in de Westlaan aan de overkant van Delhaize stonden”, aldus Dirk Hoirelbeke, de Roeselaarse secretaris van het Trulbencomité.

“Een jaar later zijn enkele Roeselaarse scoutsvrienden op tegenbezoek geweest en dat was eigenlijk de start van de verbroedering tussen beide steden die mooi is uitgegroeid tot een jaarlijks vriendschapsfeest. Dit jaar vieren we in het pinksterweekend inderdaad de 60ste verjaardag van de uitwisseling en het wordt één groot feest. We verwelkomen onze Duitse vrienden op vrijdagavond op Club Roeselare met muziek en we eten daar ook. Op zaterdagmorgen is er een stadsbezoek aan Brugge, in de namiddag gaat het richting Blankenberge waar we misschien enkele rondjes maken op de gekke fietsen en ’s avonds dineren we in Brugge.”

“Zondagmorgen bezoeken de jongeren uit Trulben het wielermuseum en om 12 uur volgt de officiële ontvangst op het stadhuis. In de namiddag is er om drie uur de internationale voetbalwedstrijd tussen Roeselare en FC Trulben op Club Roeselare en zondagavond volgt een feestavond in Den Hazelt. Voor 15 euro schuif je aan voor het diner, geniet je van een optreden van De Blekken Doze band met daarna een dj en er is ook nog een special act.”

Verkeersveiligheid

“Maandagmorgen tenslotte volgt na de vergadering van de twee comités een afscheidslunch in de REO Veiling en daarna keren onze Duitse vrienden terug naar huis. Misschien nog belangrijk om mee te geven dat we echt inzetten op verkeersveiligheid. De Duitse jongeren slapen in het Rokken en we kijken voor twee busjes met chauffeurs die twee dagen ter beschikking zullen staan. Er hoeft niemand van hen te rijden als ze gedronken hebben. Koken kost natuurlijk geld en daarom houden we op 15 maart een kaas- en wijnavond in Den Hazelt in Rumbeke. Voor 25 euro eet en drink je mee, is er dansgelegenheid en dan is er ook een tombola waarbij de eerste prijs een weekend in Trulben is.”

“We verwachten dit jaar tussen de 50 en 60 mensen uit Trulben en 40 tot 50 Roeselarenaars. Ons Roeselaars comité bestaat uit Glinn Vermeersch die de fakkel heeft overgenomen van Francis Werbrouck. Francis blijft wel lid naast mijn dochters Céline en Elise, Renate Beernaert, Stefaan Vansteenkiste, Caroline Eeckhout, Peter Valcke en erevoorzitter Pol Vandenbroucke. Ik ben secretaris van het Trulbencomité”, klinkt het.

Inschrijven voor de kaas- en wijnavond van 15 maart kan bij de bestuursleden en bij Dirk Hoirelbeke op 0484 69 69 51 of dirk.hoirelbeke@telenet.be.