Verbouwing vrije basisschool in Houthulst kost 4 miljoen euro: “We gaan voor heel grote klassen”

De vrije basisschool in Houthulst krijgt van de Vlaamse overheid een subsidie van 555.615 euro, een verhoging van de al eerder toegekende subsidie voor verbouwings- en omgevingswerken. Ondertussen zijn de werken aan aan het nieuwe schoolgebouw al volop aan de gang.

“In totaal komt de subsidie voor de werken in onze school op 3,2 miljoen euro op een totale kostprijs van 4 miljoen euro”, vertelt directeur Jeroen Desender. “Waar de oude fietsstalling was, komt een stuk nieuwbouw met daarin een polyvalente ruimte, buitenschoolse opvang en drie klassen op de eerste verdieping. Bij de huidige klassen wordt nieuwe isolatie geplaatst en schrijnwerk en gevelstenen vernieuwd. Ook deze klassen worden dus futureproof gemaakt. Er komt ook een nieuwe turnzaal die verzonken in de grond zal worden gemaakt, zodat men een tribune heeft bij het binnenkomen.”

Flexibele groepen

De nieuwe school wordt een modern complex, voorbereid op de toekomst van het onderwijs met grotere klassen om de hoekwerking te verbreden, met buitenklassen om contact met de natuur en zuivere lucht in te ademen en met tal van mogelijkheden, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. “We gaan voor heel grote ruimtes die bijna zo groot zijn als twee klaslokalen, wat aansluit bij onze methode van lesgeven. Er komen vier dergelijke lokalen boven de polyvalente ruimte”, stelt directeur Desender.

Een simulatiebeeld van hoe de vrije basisschool in Houthulst er op 1 september 2025 moet uitzien. (gf)

“Wij geven les aan grote klassen samen in één lokaal, maar die worden vaak opgesplitst waardoor er flexibele groepen ontstaan waarbij dus het ene moment een klas van vijftien leerlingen ontstaat en het andere moment een klas van dertig leerlingen. Dat heeft alles te maken met co-teaching, een visie die wij al zeven jaar toepassen en die zowel voor de leerlingen als de leerkrachten veel voordelen biedt.”

Extra aandacht

“Zo zijn er telkens twee leerkrachten in een klas, waarbij de problemen van de leerlingen door beide leerkrachten worden aangepakt. Een voordeel is ook dat leerlingen die niet volledig mee zijn met de gegeven stof even extra uitleg en aandacht kunnen krijgen. Daarbij komt ook het voordeel dat wanneer er bijvoorbeeld een leerkracht uitvalt wegens ziekte de leerlingen niet over verschillende klassen verdeeld moeten worden, maar door de tweede leerkracht van dat jaar worden opgevangen en verder gewoon hun lessen krijgen. De grote lokalen bieden hiervoor tal van mogelijkheden.”

“We willen alle leerlingen zoveel mogelijk van de buitenlucht laten genieten”

Er zullen op de schoolsite ook ruimtes worden gecreëerd waar buiten les kan gegeven worden. “Voor de lagereschoolkinderen wordt een buitenklas voorzien op het plat dak, terwijl er ook voor de kleuters een buitenhoek wordt gerealiseerd”, aldus directeur Desender. Bij de kleuterklassen wordt in hoekjes gewerkt en daarom hebben we een patio voorzien als buitenhoekje waar de kinderen bijvoorbeeld even kunnen fietsen. De bedoeling is om alle leerlingen zoveel mogelijk van de buitenlucht te laten genieten en ondertussen in deze toch wel ontspannende sfeer les te geven. Op dit moment is men bezig met de funderingswerken voor het eerste gebouw en we rekenen erop dat de werken volledig klaar zullen zijn tegen 1 september 2025.” (ACK)