Verboden naaktfoto’suit Iran eindelijk te zien

Cultuurcentrum De Steiger in Menen stelt twee lopende tentoonstellingen voor. In het cultuurcentrum loopt de expositie Alive Desert, een unieke fotoreeks van de Iraanse fotografe Fahimeh Abdollahi (41). Telkens zijn de kunstenaars zelf aanwezig.

Fahimeh Abdollahi, een van de twee kunstenaars die hun werk in De Steiger tentoonstellen, is een Iraanse studente fotografie uit Teheran. Ze had altijd al en fascinatie voor de woestijn en in het bijzonder zijn mooie zandlandschappen. Mijn droom was om deze natuurlijke kunstwerken in het echt te mogen bezoeken maar uit religieuze overtuiging werd mij dit toen door mijn vader ten strengste verboden”, aldus Fahimeh.

De jonge fotografiestudente uit Teheran bleef echter niet bij de pakken zitten. “Deze woestijnlandschappen bleven in mijn hoofd rondspoken en zo kreeg ik de ingeving om mijn eigen landschappen via fotografie te creëren”, aldus Fahimeh. Haar zus was bereid om Fahimeh daarmee te helpen en ze poseerde naakt voor de lens. De jonge fotografe zag parallelen tussen de imaginaire zandgolven en het golvende lichaam, dat kon ze op de gevoelige plaat vereeuwigen.

De reeks kreeg de toepasselijke titel Alive Desert en bestaat uit 22 subtiele naaktfoto’s van mijn zus

“In de contouren van het naakte lichaam van mij zus zocht en vond ik het artistieke van de woestijn. Ieder lichaamsdeel van haar representeerde een stukje woestijngrond, zandduinen en een uitgestrekte vlakte”, vertelt Fahimeh.

Onder het bed

Naaktfotografie en naaktfoto’s maken is in Iran verboden.

Fahimeh bewaarde al die foto’s onder haar kinderbed in het huis van haar ouders. “In 2019 kwam ik samen met mijn man in Menen terecht in het Rode Kruis-opvangcentrum. Daar leerde ik directeur Chiel Vandenberghe van cc De Steiger kennen. Hij en schepen van Cultuur Griet Vanryckegem vonden in mijn verhaal bewondering en ontroering en er werden snel plannen gesmeed voor een eventuele tentoonstelling omtrent mijn fotografiekunst”, weet Fahimeh. In 2021 stuurden haar ouders al deze foto’s op naar België en vandaag, na 17 jaar, mag Fahimeh eindelijk haar ‘verboden’ werk aan de buitenwereld exposeren.

“De reeks kreeg de toepasselijke titel Alive Desert en bestaat uit 22 subtiele naaktfoto’s van mijn zus. De hele reeks werd gefotografeerd in zwart-wit, wat ik liefst zie. Ik vind het ook leuk dat je op de foto’s niet altijd weet welk lichaamsdeel er te zien is. De kijker zal dus zijn verbeelding de vrije loop moeten laten gaan”, lacht Fahimeh.

Talent

Met de steun van cultuurcentrum De Steiger nam Fahimeh ondertussen de camera terug op.

“Ik kreeg een nieuw moderner fototoestel in bruikleen en daarmee maak ik nu impressies van de omgeving in mijn nieuwe thuisland. Ook deze nieuwe foto’s zullen op termijn tentoongesteld mogen worden in het cultuurcentrum. Ik kan alleen nog maar iedereen bedanken voor de steun en het geloof in mijn talenten”, besluit Fahimeh.