Verbinding blijft kerntaak bewonersplatform Woumen

Heel wat inwoners van Woumen waren op zondag 12 februari aanwezig op de jaarlijkse algemene vergadering van het Bewonersplatform van Woumen in OC Walnes. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) nam er het woord en sprak over alle verwezenlijkingen, pijnpunten en hindernissen voor het Blankaartdorp.

Ze had het onder andere over de belangrijke gewestweg die het dorp doormidden snijdt. Het lange traject moderniseren loopt niet van een leien dakje, omdat het Agentschap Wegen & Verkeer niet over voldoende middelen beschikt om de Iepersteenweg in één beweging te herstellen. Ook het woonuitbreidingsgebied in de Steenmolenbeekwegel kwam ter sprake. Daar hoopt men nu een 60-tal woningen te kunnen aanbieden.

Voor het stort op de oever van de IJzer bij de Rapestraat wacht men op het definitief rapport van Ovam om verdere acties te ondernemen en er na sanering eventueel een bos aan te leggen. In haar betoog haalde de burgemeester ook nog even de troeven aan van Woumen, zoals het provinciaal domein De Blankaart, dat straks een nieuw bezoekerscentrum krijgt, en Sport Vlaanderen, waar kinderen kunnen leren paardrijden.

Woordvoerder van het Bewonersplatform Manu Mackelberg vatte het geheel samen met de kerntaak van het Bewonersplatform: mensen samenbrengen. Op de foto herkennen we v.l.n.r. schepen Katleen Winne, burgemeester Lies Laridon, Manu Mackelberg, schepenen Martin Obin, Greet Dever en Marc Deprez en gemeenteraadsleden Kurt Vanlerberghe en Joël Van Coppenolle. (SD/foto SD)