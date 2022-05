Ventilatoren moeten schimmelprobleem in OCMW-woningen Olsene verhelpen: “Al betere lucht in slaapkamer”

Verschillende OCMW-woningen in de Sint-Pietersstraat in Olsene kampen al lange tijd met een schimmelprobleem. Op de gemeenteraad van februari kwam dit probleem onder de aandacht en vorige zaterdag werden de eerste ventilatoren geleverd en geïnstalleerd. “Een paar dagen later was de schimmelplek al veel beter”, zegt bewoner Daniël De Wiest.

Daniël De Wiest (69) woont al drie jaar in een van de huisjes in de Sint-Pietersstraat. “Er was toen al lichte schimmel en ik heb dit gemeld ook, maar ik stond al zestien jaar op de wachtlijst voor een OCMW-woning en ik was vooral blij dat ik één had.”

Het was een andere bewoonster die de bal aan het rollen bracht. “In haar huis zat de schimmel in de slaapkamer, de keuken, de inkomhal en op de gordijnen”, zegt fractievoorzitter van CD&V Sally Cosyns. “De bewoonster had al meerdere keren haar beklag gedaan bij het Sociaal Huis maar zonder gevolg.”

“Pas toen ze een aangetekend schrijven stuurde naar de wooninspectie kwam de zaak in een stroomversnelling. Daarna ben ik persoonlijk op bezoek geweest in verschillende huisjes in de Sint-Pietersstraat. Het ene was nog erger dan het andere.”

Definitieve oplossing

De oorzaak van het schimmelprobleem ligt bij de installatie van nieuwe ramen in de huisjes, reeds tien jaar geleden. “Deze ramen zijn destijds inderdaad niet deskundig geplaatst en ontbraken ventilatie, maar we kijken vooruit en niet achteruit”, zei schepen van Patrimonium Sophie Delaere destijds op de gemeenteraad.

Begin maart kwam al een firma om de schimmel af te wassen, nu komt er ook een definitieve oplossing in de vorm van ventilators. Zaterdag 26 april werden de eerste huisjes onder handen genomen, onder andere bij Daniël De Wiest.

In sommige woningen was het schimmelprobleem niet langer houdbaar. (foto JF)

“Er hangt nu een ventilator in mijn berging en in mijn slaapkamer. In mijn berging was een grote schimmelplek, maar tegen maandag was die al grotendeels weggetrokken. De lucht in mijn slaapkamer voelt nu beter aan”, besluit Daniël die zeer tevreden is over de aanpak van de gemeente. Al moet ook nog vermeld worden dat de installatie van de ventilatoren een extra elektriciteitskost met zich meebrengt die op de bewoners zal vallen.

Structurele problemen

Het Sint-Pieterspark aan de gelijknamige straat is echter niet de enige sociale woonwijk in Zulte. “Vorig jaar maakte de Deskundige voor Duurzaamheid en patrimonium nog een uitgebreide studie op rond de bejaardenwoningen in het Moerbeekpark in Zulte, het Guldepark in Machelen en de Sint-Pietersstraat in Zulte”, gaat raadslid Cosyns verder.

“In dat onderzoek bekeek men welke investeringen nodig zijn om de huizen ook in de toekomst conform de wetgeving en doelstellingen qua energie te houden. Daaruit bleek dat er in het Moerbeekpark structurele problemen zijn, waardoor nieuwbouw een betere investering is dan renovatie. Die huisjes zullen verhuizen naar de nieuwe site van Lys Yarns.”

“Voor het Guldepark en het Sint-Pieterspark zouden bepaalde ingrepen op gebied van energieconsumptie en het vernieuwen van de keukens en badkamers de helft goedkoper zijn dan nieuwe huisjes te bouwen. Die renovatie zou ongeveer 825.000 euro per park kosten”, besluit Sally Cosyns.

