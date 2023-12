Venetiaanse kostuums komen terug naar Brugge

De leden van de vereniging Regards Vénitiens zijn op zaterdag 20 januari 2024 opnieuw te gast in Brugge om in hun unieke Venetiaanse kostuums door de straten van het historische stadscentrum te flaneren. Zaterdagvoormiddag gaven ze al een voorproefje.

De stilaan jaarlijkse traditie van de komst van Regards Vénitiens is een organisatie van het Brugs Handelscentrum (BHC) in samenwerking met Stad Brugge. Voor veel shoppers, bezoekers en toeristen vormt het een leuke, extra beleving bij hun winkelbezoek of het verkennen van de stad. De leden van Regards Vénitiens komen telkens twee weken voor de start van het jaarlijkse traditionele carnaval in Venetië, dat start op 3 februari volgend jaar, hun nieuwe kostuum tonen. “Elk kostuum is een origineel stuk en het resultaat van vele uren opzoek- en naaiwerk. Het echte Venetiaanse masker is een essentieel onderdeel van de outfit”, zegt Dirk Vanhegen, voorzitter van Brugs Handelscentrum. “De kostuums moeten echt wel de regels van het carnaval respecteren. Geen enkel deel van het lichaam mag zichtbaar zijn. Het masker bedekt het gezicht en, om elk spoor van leeftijd te verbergen, moet de contour van de ogen zwart geschminkt worden. De ‘costumé’ zal in de mate van het mogelijk de regel van stilte respecteren om het mysterie te behouden en de magie te versterken. De regels is overigens dat geen geen enkel kostuum meer dan één keer op eenzelfde plaats mag gezien worden. Dus de kostuums die in januari in Brugge verschijnen, zullen er later nooit meer te zien zijn.” Als ‘Venetië van het Noorden’ is Brugge dus ideaal voor een parade met costumés. De grachten, de smalle kronkelende straten en de historische gebouwen vormen er het ideale decor voor.

De Venetiaanse kostuumdragers zullen op zaterdag 20 januari volgend jaar twee wandelingen door de stad doen. De eerste wandeling begint om 10 uur 30 en start op de Markt om daarna naar de Brug te gaan waar in het stadhuis een officiële ontvangst in het stadhuis volgt om daarna verder te trekken via de Blinde Ezelstraat, de Vismarkt, de Jozef Suveestraat, de Waalsestraat, het Pandreitje en onder meer nog de Dijver en de Nieuwstraat uit te komen in de Oude Burg aan de achterkant van het Belfort. Om 14 uur start dan een stoet door de winkelstraten, vertrekkende van op de Markt en zo door de Geldmuntstraat, de Noordzandstraat, ‘t Zand, Zuidzandstraat, Steenstraat en terug naar de Markt. (PDV)