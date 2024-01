Veloclub Eendracht Maakt Macht klaar voor 38ste Kasteelcross: “Parcours onze grootste troef”

De 38ste Kasteelcross in Zonnebeke vindt plaats op zaterdag 20 januari. De organisatie van de veloclub Eendracht Maakt Macht werd dit jaar opgenomen in de Exact Cross-competitie en wordt live uitgezonden op televisie.

Alles begon in 1987 toen de eerste Kasteelcross werd verreden en Johan Ghyllebert op het hoogste schavotje stond. Sindsdien is de Kasteelcross steeds blijven groeien en uitgegroeid tot de belangrijkste veldrit in de regio. Twee edities konden niet doorgaan door corona. Voorzitter Gino Comyn, secretaris Kurt Debuysere, penningmeester Christophe Vandevyvere en de leden Bart Gheysen, Robert Samyn, Marc Vandevyvere, Jonny Vanneste en Bryan Delzyne zijn al jaren de trekkers van de Kasteelcross en zorgden er voor dat de wedstrijd een indrukwekkend cv kan voorleggen met onder andere winnaars als Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Sven Nys, Bart Wellens, Sven Vanthourenhout, Mario Declercq. Maar de absolute kasteelheer in De Kasteelcross is Paul Herygers, die de veldrit vijfmaal op rij won, van 1993 tot en met 1997. De eerste profkoers die Herygers won, was bovendien de Kasteelcross. Nu zal hij op tv de commentator zijn.

Boeiende wedstrijd

“Om al die toppers nu hier te krijgen, is het moeilijk omdat onze cross geprogrammeerd staat tussen het Belgisch kampioenschap en de wereldbekerwedstrijd in Benidorm die op zondag 21 januari wordt verreden”, zegt voorzitter Gino Comyn. “De editie van vorig jaar heeft echter bewezen dat het zonder de grootsten ook een sportieve en boeiende wedstrijd kan zijn. De winnaar van vorig jaar Tim Merlier, Gianni Vermeersch en Michael Vanthourenhout staan alvast aan de start.”

“Voor Zonnebeke is dit, naast de Heksenstoet en de Zonnebatjes, hét evenement van het jaar waar de meeste mensen op afkomen”, aldus de voorzitter. “ In het begin waren we tevreden met 2.000 bezoekers, maar nu mikken we op 5.000 en meer. We beleefden een topjaar toen zowel Mathieu van der Poel en Wout van Aert aanwezig waren. Onze grootste troef is het parcours dat zich opnieuw door het kasteeldomein slingert. Het bestaat uit weide, gras, bosgrond en verharde paadjes. Belangrijk voor de supporters is de overzichtelijkheid. Wie zich goed opstelt, heeft een goed overzicht over het parcours. Al geruime tijd zijn we met onze bestuursploeg aan de slag om het parcours in orde te brengen, zodat we de toeschouwers een fraai sportief spektakel kunnen aanbieden. Het is telkens weer hard werken om alles op tijd klaar te hebben, maar ook nu zullen we er in slagen en zal alles aanwezig zijn om er een mooie cross van te maken. Onze ploeg bestaat uit allemaal vrijwilligers en dat is ook zo voor de ruim honderd medewerkers de dag zelf. Ze zijn onmisbaar om alles vlot te laten verlopen. Het financiële is natuurlijk niet te onderschatten en daarom een speciale dank aan onze vele sponsors voor hun inbreng.” De laatste jaren voegt ook het gemeentebestuur de daad bij het woord, zowel op materieel en een verhoogde bijdrage op financieel vlak. “De uitzending op televisie zet niet alleen Zonnebeke sportief op de kaart, maar ook op toeristisch vlak met zijn museum en zijn park komt Zonnebeke in de kijker te staan”, stelt de Zonnebeekse schepen van Sport Jan Vandoolaeghe (#Team8980).

“Wie ook de winnaar mag zijn, we hopen op een spannend en sportief verloop, prachtig crossweer en veel kijkers”, besluit voorzitter Gino Comyn.

Programma

Het rennersdorp bevindt zich op het Marktplein vanaf de rotonde met de Langemarkstraat en Maagdestraat en vanaf de Maagdestraat tot aan het politiebureau en voor de kerk.

Op zaterdag 20 januari gaan om 10 uur de eerstejaarsnieuwelingen van start om 11 uur, gevolgd door de tweedejaarsnieuwelingen en om 12 uur de juniores. Om 13.45 uur worden de elite dames het veld ingestuurd, gevolgd door elite mannen en beloften om 15 uur. De inschrijving en prijsuitdeling gebeuren in jeugdhuis De Moane in de Langemarkstraat. (Noël Vandewiele)