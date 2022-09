‘Vélo-DROOM’ fietst 1.000 km voor Kom op tegen Kanker: “Klaar voor dit avontuur”

Vijf vrienden uit Koekelare, Ichtegem en Handzame willen volgend jaar met hun team ‘Vélo-DROOM’ deelnemen aan de 1.000 km van Kom op tegen Kanker. Om te kunnen starten, moet eerst het nodige startgeld, 5.500 euro (bedrag dat integraal naar het kankeronderzoek gaat),verzameld worden. Het vijftal heeft dan ook heel wat acties gepland.

Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Samen met duizenden andere zielsgenoten vier dagen lang trappen tegen kanker, moet een mens emotioneel een grote boost geven. De vijf die dit avontuur volgend jaar aangaan zijn: Dimitri Vanwelssenaers (39), Bert Bossy (39) en Jorny Berghman, alle drie woonachtig in Koekelare, Dries Desender (41) uit Handzame en Liesbeth Lansens (38) uit Ichtegem. Zij willen er met team Vélo-DROOM volgend jaar, van donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei, een ferme lap op geven en een sportieve prestatie neerzetten. “Dan gespen we onze helm vast, klikken we onze schoenen in onze pedalen, en fietsen we ten voordele van de strijd tegen kanker. Een heuse uitdaging, dat wel, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat we die klus tot een goed einde zullen brengen”, opent Liesbeth Lansens, bezieler en enige vrouw in dit gezelschap.

Borstkanker

“Ik doe vooral mee omdat mijn vriendin nu geconfronteerd wordt met borstkanker. Het is pas wanneer je er zelf van dichtbij bij betrokken wordt dat je weet welk moeilijk traject je als kankerpatiënt moet doorlopen, hoeveel geld het allemaal kost en hoeveel morele steun ze kunnen gebruiken, want kanker laat je niet meer los”, vult Dries Desender aan. “Kanker heeft een grote impact op het leven van kankerpatiënten en de mensen in hun omgeving. Ook kinderen en jongeren worden erdoor getroffen en dat mag geen ingrijpende gevolgen hebben op hun studies. Daarom is het meer dan nodig dat er centen worden ingezameld om die vreselijke ziekte een halt toe te roepen.” “Ik sta achter het idee van Kom Op Tegen Kanker om mensen beter te screenen, te behandelen en de levenskwaliteit van hen en hun familie te verbeteren”, duidt Liesbeth.

Allerlei acties

“Het is onze eerste deelname en voor ons allen een persoonlijke uitdaging die ons beslist emotioneel een ongelofelijk verbonden gevoel zal opleveren. We kijken echt allemaal ontzettend uit naar dit avontuur, want zot zijn doet geen zeer”, lachen de vijf hartelijk. Om te slagen en te mogen deelnemen aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker, moeten de vijf avonturiers 5.500 euro inschrijvingsgeld ophoesten. “Ja, veel geld, maar we hebben allerlei acties gepland om dat bedrag op te halen”, vertelt Jorny Berghman. “Zo staan we met een standje op de komende kerstmarkt en gaan we online producten verkopen, waar wij uiteraard een centje aan verdienen. We rekenen ook op de spontane steun van de mensen, wat zij kunnen een gift doen op de rekening BE 1473 31999 9983 met de vermelding van ons deelnamenummer 170251388 gift. Dat kan via de webpagina van Kom op tegen Kanker.”

Meer info: www.velodroom.org of info@veledroom.org.