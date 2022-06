Vélo Apéro op de Batjes op het Polenplein: “Als we het wereldrecord binnenhalen, overwegen we met zijn allen een tattoo”

Het Polenplein fungeerde jongste Batjes meestal als… parking, maar nu gaat het bruisen van de activiteit. Er wordt een wereldrecordpoging spinning ondernomen, waarbij 24 moedige fietsers trachten 31 uur aan een stuk spinningles te volgen. De groep richtte ondertussen de vzw Ride for Charity op. Maar ze sloegen ook de handen in elkaar met het stadsbestuur én de vijf horecazaken op het Polenplein. Dat resulteert onder meer in Vélo Apero waarbij er een weekend lang tal van activiteiten zijn.

Ride for Charity wil Polenplein laten bruisen van de activiteit

Nog even terug naar het begin. Een groep vrienden gaat wekelijks op spinningles bij Bart Callant in Sportoase. Er wordt een WhatsApp-groepje opgericht en in de kortste keren ontstaan daar de zotste ideeën. Eentje wordt er ook effectief behouden: een aanval op het wereldrecord spinning, waarbij één lesgever aan minstens tien ‘spinners’ 31 uur les zal moeten geven. Meteen worden de trainingen opgedreven, maar er komt natuurlijk ook organisatorisch wat bij kijken.

Polenplein wordt eventsite

De Trax-site is een optie, maar Stad Roeselare stelt het Polenplein voor als locatie en ook de plaatselijke horecazaken springen op de kar. En ondertussen is het event al meer geworden dan louter de wereldrecordpoging. “Het Polenplein willen we omvormen tot een echt eventplein”, stelt Louise Reynaert. “Er zal een tent staan waaronder 90 spinningfietsen een plaatsje krijgen. 30 daarvan zijn gereserveerd voor de mensen die mee de recordpoging ondernemen. Momenteel zijn dat naast Bart nog 23 mannen en vrouwen uit onze groep. Maar er is nog ruimte voor meer. Wie wil deelnemen, mag zich nog aanmelden.” Bart Callant vult aan: “Geoefend fietser op niet, we helpen je er doorheen. We gaan zeker die 31 uur halen”, klinkt de peptalk.

“Op ons teambuildingweekend onstond weer een gek idee…”

Ondertussen oefenden de fietsers al eens op een nachtje doortrekken tijdens de ‘night ride’, naast het fietsen vinden er ook nog andere trainingen plaats en er is ruimte voor teambuilding. Zo leidde een fietstocht naar Bredene waar ook werd overnacht. Zonder ‘voorzitter’ Bart Callant, want die had op dat moment corona. “Maar het was niettemin een geslaagde activiteit”, klinkt het bij Marjoleine Delva en Jaimie Storme. En op die groepsactiviteit ontstond ook nog een ander gek idee. “Als het we halen, dan laten we een tattoo zetten. Zoals ze in De Mol moesten doen”, lacht het duo. “Enkel diegene die willen natuurlijk”, voegt Bart Callant toe.

Drie goede doelen

Het is duidelijk dat deze groep echt een vriendenbende is geworden, nog voor de wereldrecordpoging effectief wordt ondernomen. De volledige opbrengst gaat naar drie goede doelen (Allez Eddy, To Walk Again en Senioren Roeselare) en je kan ook een uurtje meefietsen voor het goede doel. Een plekje boeken kan via de site, maar ook op het moment zelf. “Ja, er zijn zelfs al mensen die ‘s nachts een plaatsje gereserveerd hebben. We kunnen alle ondersteuning gebruiken.”

Ook de burgemeester kwam Vélo Apéro een hart onder de riem steken bij de voorstelling. Met het schepencollege komt hij op zaterdag 25 juni om 9 uur stipt ook het startschot geven. © Stefaan Beel

Vrienden en familie zullen present zijn, ook een medisch en kookteam staat klaar en alle Batjesbezoekers zijn welkom op het plein. De horecazaken bieden uiteraard heel wat lekkers aan en op het plein zullen ook kinderen veilig kunnen spelen. Er komt ook een tombola met tal van gesigneerde wielertruitjes, maar ook gewone prijzen. Ieder uur is er een ander thema qua muzikale begeleiding van de riders. En op ‘t 26ste uur, zondagmorgen om 11 uur, komt Kunst Veredelt – het muziekkorps waar Bart Callant deel van uitmaakt – ook spelen. “En dan speel ik misschien ook een stukje mee vanop de spinningfiets.”

“Ons team van vrijwilligers is al groot, maar extra helpende handen zijn nog welkom. Maar mogen we nog eens twee mensen in het bijzonder bedanken? Bjorn Leenknegt en Hermen Six van Stad Roeselare hebben echt alles uit de kast gehaald om ons project te doen slagen, zonder hen stonden we hier wellicht niet.”

Zaterdg 25 juni om 9 uur stipt komt burgemeester Kris Declercq vanop een spinningfiets officieel het startschot geven van de wereldrecordpoging.