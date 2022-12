Vele warme wensen voor alle 70-plussers in de gemeente Wingene

Huis van het Kind en het Lokaal Dienstencentrum Geselle organiseerden een warme wens-actie voor alle 70-plussers. Tal van kinderen maakten maar liefst meer dan duizend wenskaartjes.

Na twee succesvolle edities breide de organisatie graag een vervolg aan de warme wens-actie. Met veel enthousiasme werden meer dan duizend wenskaartjes ingekleurd, geschilderd en bestempeld door tal van kinderen. “Dankzij de hulp van scholen, kinderopvanginitiatieven, de stedelijke kunstacademie en nog vele helpende handjes kunnen we alle 70-plussers in onze gemeente een warme wens bezorgen voor de komende feestdagen”, weet schepen van Welzijn Tom Braet. “Deze actie zorgt voor verbinding over de leeftijdsgrenzen heen. Hiermee maken we de kerstperiode iets feestelijker.”

De vele wenskaartjes vallen weldra in de brievenbussen. Vic (9) en Wout (7) mochten hun wenskaartjes afgeven aan de bewoners van Villa Amphora.