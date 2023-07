Veldzicht krijgt steunpakket van Durabrik: “Om toegankelijk vakantie-huisje verder uit te werken”

Om hun vakantiehuisje In ’t Groen verder uit te werken, ontving ’t Veldzicht vzw uit Beernem een cheque van 1.000 euro van bouwbedrijf Durabrik. Per nieuwbouwproject dat het bedrijf vorig jaar opstartte, schenkt het 1.000 euro aan een goed doel. Daardoor ontvingen vorig jaar 12 organisaties een mooie cheque.

“Met het initiatief Een Hart Voor Mensen wil Durabrik iets teruggeven aan de gemeenschap waarin ze nieuwbouwprojecten opstart. Door telkens 1.000 euro te schenken aan een goed doel in de buurt van elk project, willen we iets teruggeven aan de mensen die ons als bedrijf en de uiteindelijke bewoners verwelkomen in hun buurt. Zo willen we onze betrokkenheid tonen en onze waardering uitdrukken”, vertelt Lara Vandecappelle, dienstbaarheidscoördinator bij Camino, de holding die Durabrik en een uitgebreid aantal andere bouwgerelateerde bedrijven groepeert. Bij ’t Veldzicht vzw zijn ze heel erg blij met de financiële steun. Op hun domein in Beernem bieden ze ondersteuning aan voor mensen met een beperking. Naast wonen en werken zet de vereniging ook in op een aantal inclusieprojecten. “Van daaruit bouwden we twee jaar geleden een vakantiehuisje op onze hoeve in Beernem”, legt communicatiemedewerker Joyce De Smet uit. “Met het Vakantie voor iedereen-project bouwden we een toegankelijk vakantiehuisje waar ook aandacht is voor mensen die zorg dragen. Mensen met een beperking kunnen hier met hun ouders op vakantie komen in een huisje dat volledig is aangepast aan hun noden. Daarnaast kunnen de ouders of andere zorgdragers hier ook genieten van hun vakantie. De mensen met een beperking kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij onze reguliere werking, waardoor hun begeleiders ook tijd en ruimte hebben om een fietstocht te maken of tot rust te komen.”

Genoeg ideeën

Met de cheque wil de organisatie het vakantiehuisje verder uitbouwen. “We hebben nog geen concrete plannen, maar ideeën zijn er genoeg”, gaat De Smet verder. “Een aangepaste fiets, een picknickbank die ook toegankelijk is voor mensen in een rolstoel, beter meubilair… We kunnen nog heel veel dingen verbeteren en aanpassen aan mensen met een zorgnood”, klinkt het vastberaden. (Arno

Van Haverbeke )