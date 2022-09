Veldgemse Corneliusfeesten kleuren nazomer

In het weekend van 16 tot en met 18 september is het met ‘de Kleine Kermis’ opnieuw feest in de straten van Veldegem. Het Corneliuscomité pakt uit met een voortreffelijk programma waarbij ontmoeting centraal staat. Een driedaagse vol amusement en ambiance onder de vertrouwde Veldegemse kerktoren.

Na de Corneliusfeesten ‘light’ door de coronapandemie kan iedereen die het dorp genegen is opnieuw genieten van een feestelijk kermisweekend-op-volle-kracht. Met het cultuurevent Koesteringen op donderdagavond 15 september steekt Touché het vuur aan de lont. De feesten worden officieel geopend de avond nadien, met een receptie om 19 uur in de grote zaal van dienstencentrum Veltershof. Als de avondschemering invalt, verlicht een groot vuur- en lichtspektakel de omgeving rond de grote tent in de Alphons Coudenysstraat, een evenement van Cultureel Ambassadeur Zedelgem.

Op zaterdag- en zondagnamiddag maken diverse Veldegemse verenigingen het mooie weer voor en achter de kerk, en in de turnzaal.

Guido Belcanto

‘Koning van het levenslied’ Guido Belcanto treedt zaterdagavond op in de grote Corneliustent. Op zondag is er opnieuw de traditionele rommelmarkt, het dorpscentrum zindert de dag van animatie: van de coverband Last of Summer Wine tot opvoeringen door het Veldegemse toneelgezelschap Int Wroede ende Zotte.

“Uiteraard staat de lokale horeca van begin tot einde te dienste van de vele honderden bezoekers”, schetst comitélid Ivan Lahousse. “Een hartig hapje, een fris drankje, even verpozen en opnieuw doorzetten. Ons comité, de middenstand en alle meewerkende organisaties zorgen ervoor dat jong en oud van dit gevarieerd feestweekend zal kunnen genieten.”

Menig Veldegemnaar houdt er tijdens de driedaagse kermis met zijn of haar plaatselijke vereniging de sfeer in. Tijdens het Corneliusweekend knoopt ook de Veldegemse harmonie Kunst Na Arbeid (KNA) opnieuw aan met de traditie. Op zaterdagmiddag vertrekt tussen 12 en 14 uur haar Sneukelfietsroute, voor een tocht van 30kilometer langs landelijke wegen, waarbij ook de vijf stops onderweg met een versnapering beslist aanspreken. Online reserveren kan tot 12 september, via knaveldegem.be/corneliusfeesten. Op zaterdagavond organiseert de harmonie ook opnieuw haar ludieke ‘venditie’ in de turnzaal van De Stapsteen, waarbij allerhande beeldjes, schilderijen, kleine meubels, oude fietsen, en andere voorwerpen per opbod van eigenaar wisselen. Nieuw op vrijdagavond is een dartstornooi waarvoor alle niveaus zich op de website kunnen inschrijven tot 4 september.

Het Corneliuscomité mikt op een uitgelaten nazomerfeest voor alle Veldegemnaars, en uiteraard hun familie en vrienden. Het volledig programma van eindelijk weer een volwaardige editie presenteert de organisatie op Facebookpagina ‘Corneliusfeesten Veldegem’.