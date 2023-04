Veilingmeester Carlo Bonte opent nieuwe vestiging in Knokke-Heist: “Veel passage langs de Zeedijk”

De Brugse veilingmeester Carlo Bonte (45), bekend van het televisieprogramma ‘Stukken van mensen’, opent binnenkort een vestiging op de Zeedijk 796 in het Zoute. “In Knokke is er zeker een publiek aanwezig dat op zoek is naar waardevolle stukken. Het is nu het moment om die markt ook aan te boren”, zegt Carlo Bonte.

Sinds zijn deelname aan het Play 4-programma ‘Stukken van mensen’ is Carlo Bonte naast een kunst- en antiekkenner en vlotte veilingmeester ook een Bekende Vlaming geworden. Dat is niet alleen voor hemzelf leuk, maar betekent ook een meerwaarde voor zijn bedrijf Carlo Bonte Auctions, gevestigd in de Kardinaal Mercierstraat in Brugge. De man wil het ijzer smeden terwijl het heet is en besliste om een tweede vestiging te openen en wel op een bijzonder prestigieuze locatie: de Zeedijk in Knokke-Zoute.

Al veilingen op 23ste

Het mag niet verbazen dat Bonte nog in deze mondaine badplaats zou belanden. Deze zoon van de Brugse ondernemer Ludo Bonte, die jarenlang een verhuisbedrijf en verkoopzaal runde, studeerde in Cambridge, Utrecht en Angers en leidde op zijn 23ste al zijn eerste veiling. “Sindsdien heb ik de veilinghamer eigenlijk nooit meer losgelaten. Om meer internationale kennis en ervaring op te doen, trok ik destijds naar Londen waar ik een opleiding volgde bij het vermaarde veilinghuis Christies. Via via kwam ik dan ook terecht bij de legendarische galerij Partridge Fine Art in Bond Street, waar ik aan de slag kon”,vertelde Carlo Bonte ons eerder al.

“Ik ben jong begonnen en heb de veilinghamer nooit meer losgelaten”

Hij nam die kans met beide handen en kwam met zijn flair en talent al vlug terecht in de kringen van de internationale celebrities en gekroonde hoofden. Hij trok de wereld rond en was aanwezig op de internationale kunstbeurzen van onder meer Londen, Moskou en Palm Beach en werd benoemd tot de jongste director ooit. Carlo zag er ook al vlug de mogelijkheden die de Aziatische markt bood en bouwde in China een groot netwerk uit. Intussen vormt Chinese kunst en antiek een bijzonder groot aandeel van de omzet van Carlo Bonte Auctions.

Groot potentieel

“In mei start het achtste seizoen van ‘Stukken van mensen’, een programma dat nog steeds hoge kijk- en waarderingscijfers krijgt. Ik blijf ook zeker graag meewerken”, vertelt Carlo ons van op zijn vakantie-adres. “We zitten met het bedrijf zeker in een positieve flow en dus is het nu het moment om daarvan gebruik te maken en een nieuwe stap te zetten.”

“Met de vestiging langs de Zeedijk in Knokke willen we dus aanwezig zijn waar er een groot potentieel cliënteel voor ons is. Knokke heeft toch wel een exclusief karakter en trekt mensen aan die vaak op zoek zijn naar waardevolle stukken. Eerder al werd ik aan de mouw getrokken om vestigingen in Brussel of Antwerpen te openen, maar veel van die mensen vanuit het binnenland hebben een tweede verblijf in Knokke of komen er vaak op bezoek. Dus kortom: het is de ideale locatie voor ons.”

“Bedoeling is om ergens in de loop van mei de deuren te openen”

De nieuwe vestiging in Knokke betekent geenszins dat de aloude locatie in Brugge, waar vader Bonte ook al actief was, verdwijnt; zo verduidelijkt Carlo Bonte. “Maar de vestiging in Knokke moet onze visibiliteit vergroten. Langs de Zeedijk in het Zoute is er dan ook heel veel passage. Hoe we de vestiging precies vorm zullen geven, moeten we nog in detail bekijken. De bedoeling is wel dat we er ook wel een ‘digitale beleving’ van maken. We werken immers al enige tijd volledig digitaal met onze veilingen. Er zullen ook steeds enkele mooie en opmerkelijke stukken te zien zijn. Bedoeling is om ergens in de loop van mei de deuren te openen.”