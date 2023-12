Veilingacties van de afdeling Sociale Politie en de Vriendenkring van politiezone Vlas brengen 5.000 euro op voor De Warmste Week

De voorbije weken organiseerde de afdeling Sociale Politie van politiezone Vlas x-aantal veilingen ten voordele van De Warmste Week. De reden? Toen ze vernamen dat het thema van De Warmste Week dit jaar ‘opgroeien zonder zorgen’ is, wilden ze binnen het korps onmiddellijk iets doen samen met de Vriendenkring van politiezone Vlas.

“We kozen voor een veiling”, luidt het bij de afdeling Sociale Politie. Dit leidde tot een grote waaier aan veilingacties. Collega’s en medewerkers van de politiezone brachten onder meer acties, activiteiten, hebbedingetjes en kunstwerken aan. “Zeer gevarieerd in de aanbieding: denk maar aan onder meer een ballonvaart, een privé-kok bij je thuis, woonaccessoires, een massage, T-shirts en tickets van de Spurs en een weekje Tenerife”, vertelt Isabelle. “De opbrengst van de veilingen bedroeg 4.250 euro, maar het politiecollege deed een mooie geste en heeft de som afgerond tot 5.000 euro”, weet politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

Naar Warmste Week in Brugge

“De collega’s van de Sociale Politie zijn bij uitstek de politiemensen die jammer genoeg heel veel in contact komen met jongeren en volwassenen in moeilijke en vaak schrijnende opvoeding- en gezinssituaties. Omwille van het thema voelden ze zich bij de afdeling Sociale Politie dan ook meteen geroepen om samen met de Vriendenkring van de politiezone iets te doen voor De Warmste Week binnen het politiekorps”, zegt Thomas.

“Het resultaat was enerzijds een heel mooie opbrengst en anderzijds bracht dit alles een prachtige, warme vibe teweeg onder de collega’s in het politiekorps. Het toonde nogmaals dat politiezone Vlas een echt warme politiezone is waar medewerkers die extra inspanning willen leveren voor elkaar.”

De afdeling Sociale Politie van de politiezone Vlas trekt woensdag naar De Warmste Week in Brugge. Daar zullen ze om 16.30 uur hun actie toelichten en het bedrag overhandigen. Voor hen wacht zonder twijfel een applaus en een vlammetje.