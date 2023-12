Veiling kunstwerken Jaarbeurs steunt vzw Pelicano

De veiling van kunstwerken van lokale kunstenaars tijdens de Jaarbeurs leverde een cheque op voor vzw Pelicano. “De eerste editie van onze kunstveiling was de start van een project dat de komende jaren nog wat mag groeien. We zijn wel heel tevreden met de medewerking van de kunstenaars uit de Roeselaarse regio en zo kunnen we het goede doel toch nog steunen”, vertelt Stijn Couvreur, voorzitter van de Roeselaarse Jaarbeurs. Vzw Pelicano is een vereniging die de strijd aangaat tegen kinderarmoede door de kosten van de basisbehoeften van kinderen te financieren. “Het gaat om duurzame hulp”, legt Anje Huysentruyt uit. “Vaak helpen we kinderen financieel van bij de geboorte tot ze op de arbeidsmarkt komen. Dat doen we altijd met een zorgpartner om misbruik te voorkomen. Contacten met kinderen in nood gebeuren altijd via een instelling of via de school. Momenteel helpen we via 600 zorgpartners zo’n 1.500 kinderen vooral in West- en Oost-Vlaanderen, maar er zijn meer aanvragen dan wij financieel aankunnen. Een kind een jaar helpen kost ons gemiddeld duizend euro. Met de steun van deze kunstveiling kunnen we alvast twee kinderen weer vooruithelpen.” (BCR/foto BCR)