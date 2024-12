Veiligheidsspecialist Rik (VBR Belgium): “Ik verkoop zelfs kogelwerende vesten aan slotenmakers, zij staan soms in de vuurlinie”

Het zijn wereldwijd woelige tijden. Het Nationaal Crisiscentrum pakt bij ons uit met een campagne om ons ‘weerbaarder’ te maken, in Beveren-Roeselare hebben ze met Rik Van Bruaene een specialist ter zake. De 62-jarige man legt zich vooral toe op de verkoop van kogel-, steek- en meswerende vesten, maar heeft ook kaas gegeten van alles wat veiligheid aangaat. “Bij de bomaanslagen in maart 2016 was mijn voorraad in een week uitverkocht.”

Rik Van Bruaene geniet van zijn pensioen, hij was actief als machinebouwer bij pastafabrikant Soubry in Roeselare. In bijberoep startte hij destijds met zijn winkel op het Sint-Germanusplein in Beveren-Roeselare. “Dat is gegroeid uit een hobby. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in wapens en munitie, maar die verkoop ik hier uiteraard niet. Ik leg me vooral toe op kledij.”

Ook seingevers dragen steek- en meswerende vesten

Toen onze nationale ploeg opnieuw eens een tornooi ging spelen, kwam hij op de proppen met mes- en steekwerende truitjes en vesten. “En die problematiek is onder voetbalsupporters nog steeds niet verdwenen, het wordt zelfs erger. Ik verkoop ook heel wat van die vesten aan pakweg seingevers, die mensen raken ook soms betrokken bij incidenten.”

Zijn kogelwerende vesten vinden ook gretig afnemers. Maar wie koopt die dan? “Bewakingsagenten, veiligheidspersoneel, overheden en gemeenten, ook Belgen die naar Oekraïne trokken om er familie te bezoeken… Maar ook slotenmakers. Die moeten soms de deur van een gebouw gaan open doen bij gevaarlijke situaties en dan staat de politie – met veiligheidsvesten – in hun rug aan die deur. Logisch dat die liever ook een kogelwerende vest dragen.”

De prijs varieert van 800 tot 2.000 euro. “Dat hangt af van de mate van beveiligingsniveau. De beste zijn van het militaire niveau en houden zelfs kogels uit een Kalasjnikov tegen. Maar het zijn natuurlijk niet enkel kogels waartegen beschermd wordt, ook messen en scherven. Na de bomaanslagen in 2016 was ik in een week uitverkocht. Ik heb nu twee leveranciers, naast Sioen uit Ardooie is dat het Nederlandse EnGarde. Dat doe ik bewust, want bij een incident in ons land, zijn er meteen leveringsproblemen. Iedereen wil er dan eentje.”

“In de VS met al die schietincidneten op school dragen kinderen soms rugzakken met kogelwerende platen in”

Qua maten variëren die ook. “Een prepper (iemand die altijd voorbereid wil zijn op een noodsituatie, red.) kwam hier ook al om vesten voor zijn kinderen. Dat is natuurlijk een gevoelig onderwerp, op kinderen schiet je uiteraard niet. Maar het fenomeen bestaat ook al in de Verenigde Staten waar er veel schietincidenten zijn in scholen. Daar hebben kinderen en jongeren soms rugzakken met kogelwerende platen bij.”

Zelf is Rik geen prepper, maar hij is wel voorbereid. “Ik heb ook een rugzak met daarin alle noodzakelijke materiaal om enkele dagen te overleven. Zelf verkoop ik die niet. Die rugzakken kun je natuurlijk verkopen, maar al het materiaal dat erbij hoort kun je moeilijk in stock houden. Je kan ook zelf voor water en etenswaren zorgen. Dat heb ik hier thuis ook altijd staan. Een schuilkelder is hier niet”, lacht hij. “Vroeger hadden de meeste mensen wel een kelder, maar daar een voorraad aan proviand. Van aardappelen tot conserven. Nu hebben de mensen niet zoveel meer in huis.”

Nog niet panikeren

Rik volgt uiteraard ook de actualiteit op de voet, maar maakt zich nog niet meteen grote zorgen. “Je moet altijd voorbereid zijn, maar ik kijk anders tegen het nieuws aan dan de doorsnee man. Ik doe ook aan risico-analyse. In Nederland is de alertheid groter, ook door de speech van NAVO-baas Marc Rutte die openlijk waarschuwde voor een oorlog met Rusland. We moeten zeker nog niet gaan panikeren, maar wat bewustwording is zeker wel aan de orde. Je kan ook een noodpakket zelf samenstellen, je hoeft daarvoor geen speciale rugzak te hebben. Momenteel voel ik hier in mijn zaak geen extra drukte. Maar mocht er iets losbreken, dan ben ik alvast voorbereid.”