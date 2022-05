Veiligheidsdiensten trekken naar de wijken #VANRSL

Dit voorjaar slaan de Gemeenschapswachten van Stad Roeselare, de preventiedienst van politiezone RIHO en de brandweer van Roeselare opnieuw de handen in elkaar en trekken samen naar verschillende Roeselaarse wijken.

Op 21 mei hielden ze halt in de voormiddag op de parkeerzone in de Groene-Herderstraat, in de namiddag trekken ze naar de Kerk van Beitem. Tijdens de actiedag Preventie in je wijk krijgen burgers de kans om persoonlijk kennis te maken met de veiligheidsberoepen en kunnen de veiligheidsdiensten hun aanbod extra in de verf zetten.

Gratis tips

Bij de preventiedienst van politiezone RIHO kunnen burgers terecht voor gratis tips om inbraak te voorkomen. Bij meer dan 80 huizen in beide buurten werd op voorhand een kort techno-preventief advies afgeleverd. De preventiedienst stelt een parcours op waar fietsers hun behendigheid op hun tweewieler kunnen uittesten.

Aansluitend geven de Gemeenschapswachten preventief advies om fietsdiefstal te voorkomen. Hierbij tonen ze het belang aan van een goed fietsslot en kunnen burgers ook gratis hun fiets laten labelen. Een gelabelde fiets is namelijk minder aantrekkelijk voor fietsdieven.

Rookmelders

Ten slotte geeft de brandweer advies rond brandpreventie en legt je het belang uit van rookmelders in je woning. Daarnaast brengen ze ook preventieve tips rond wateroverlast.

Wie langsgaat, kan deelnemen aan een wedstrijd. Wie goed opgelet heeft bij het advies van de veiligheidsdiensten, vult zonder problemen het wedstrijdformulier in. Per wijk maken twee winnaars kans op een mooi prijzenpakket met onder andere een kwalitatief fietsslot en essentiële rookmelder.