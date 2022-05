Veilige schoolomgeving Sint Lodewijksschool in Oostende start goed

De schoolomgeving van de Sint-Lodewijksschool op de Konterdam was nog nooit zo veilig. Deze week werd de buurt op bepaalde momenten afgesloten voor auto’s. School, politie en stad volgen de situatie van nabij op, maar de ouders blijven kritisch.

De Guido Gezellestraat, A Beernaertstraat, Nieuwelangestraat en Nieuwdokstraat zijn permanente fietsstraten waar auto’s fietsers niet mogen voorbij steken. Dinsdagmorgen werden ook de schoolstraten ingevoerd. Het was onderwijzer Johan Vergaerde die het eerste mobiele bord plaatste en post vatte om chauffeurs te wijzen op de nieuwe regeling. “De volledige schoolomgeving kan afgesloten worden door op twee plaatsen zo’n bord te plaatsen”, klinkt het.

Voor de start was er heel wat hulp van de stad en de politie. Wijkcommissaris Guido Rogge: “We zijn de komende twee weken aanwezig op het terrein om ondersteuning te bieden voor de afsluiting van de straten, extra uitleg te geven aan chauffeurs en om te zien hoe het loopt zodat we kunnen evalueren.”

De ouders vonden de weg naar de twee zoen-en-vroemzones: één op de parking van de Olifant (kleuters) en één op het Kerkplein (lagere school). “Buurtbewoners mogen nog parkeren op het Kerkplein, maar tijdens de venstertijden moeten toch twee rijen parkeerplaatsen vrij zijn. Dat is nu nog niet het geval”, luidde het bij de politie.

Daar kijken ze ook uit naar de eerste winterdagen als de meeste ouders met de auto komen en de regels misschien al wat zullen verslappen.

Ouders kritisch

Ouders reageren verdeeld op de nieuwe regeling waarbij ze de kinderen niet meer tot aan de schoolpoort kunnen voeren, maar moeten afzetten op het Kerkplein of de parking van De Olifant. Natalya. “Het is een positieve zaak voor de veiligheid van de kinderen. Ik moet me wel wat aanpassen, maar het gaat vlot”, aldus een ouder.

Petra is minder positief. “We hebben als ouder wel een hele bundel info gekregen, maar verder hadden we geen inspraak. Het is positief dat de politie op school de kinderen informeerde, maar voor ons is het toch een aanpassing. We komen van Zandvoorde en dan is de parking van De Olifant geen optie want je wil niet in de file staan aan het rondpunt. Dat betekent dat we vroeger moeten opstaan ’s morgens.”

School volgt op

“De start is goed verlopen. We kregen veel hulp”, zegt directeur Annick Vercruysse. “Van de parking van de Olifant maakten een 25-tal ouders gebruik en ook de zone op het Kerkplein werd goed gebruikt. Ik sprak met heel wat ouders en de meeste waren positief en staan achter de nieuwe regeling. Ook de buurtbewoners gaan goed om met de nieuwe situatie en dat leidde bij de opstart niet tot problemen. We zetten als school bij de start en einde van de school een team in van vijf mensen. Het is ook positief dat de politie hier twee weken extra aanwezig is. Het is goed dat er na vijftien jaar eindelijk iets gebeurt. Met dank aan de stad, de politie en De Olifant. We blijven de nieuwe regeling opvolgen.”

Het stadsbestuur plant een evaluatie; de schoolstraten blijven van kracht tot eind dit jaar. Buurtbewoner Jozef uit de Guido Gezellestraat: “Ik heb weinig last van de schoolstraat. Het is tenslotte maar twee keer 30 minuten per dag en we kunnen steeds de zone verlaten. Dit is een goede zaak voor de verkeersveiligheid.” (EFO)