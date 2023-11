Veilig Huis Zuid-West-Vlaanderen start in Kortrijk

Na Antwerpen en Limburg beschikken sinds afgelopen weekend ook West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen over eigen Family Justice Centers, voortaan ‘Veilig Huis’ genoemd. Dat brengt het totaal voor Vlaanderen op negen, met centra in Antwerpen, Geel, Mechelen en Hasselt, en nieuwe locaties in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende. “Met deze uitrol zet heel Vlaanderen keihard in op de aanpak van intrafamiliaal geweld”, zegt Vlaams minister van Justitie en Veiligheid Zuhal Demir. “Bereikbaarheid, expertise en efficiënte samenwerking onder één dak is het ultieme wapen tegen geweld binnen het gezin. We kiezen resoluut om die hulp in heel Vlaanderen ter beschikking te stellen. Mijn oproep is: blijf er niet mee zitten. Je bent niet alleen.”

Professionals onder één dak nauw laten samenwerken in de strijd tegen intrafamiliaal geweld, dat is en blijft de insteek van een Family Justice Center, vanaf nu dus Veilig Huis. Daarnaast zal het centrum fungeren als wegwijzer voor professionals via advies en opleiding. Maar Veilig Huis wil ook de drempel voor slachtoffers verlagen door onder meer in te zetten op steungroepen waar ze terechtkunnen voor een luisterend oor en ondersteuning vinden bij elkaar.

Met de opening van vijf nieuwe centra rolt Vlaanderen de succesformule van zo’n gezamenlijke aanpak verder uit. In de strijd tegen toenemend intrafamiliaal geweld – in 2022 ging het om ongeveer 27.000 processen-verbaal in Vlaanderen, waarvan 4.634 in West-Vlaanderen – hebben de huidige centra hun nut vandaag ruimschoots bewezen. “Via een gezamenlijke aanpak lukt het steeds beter om de vaak vicieuze cirkel van geweld binnen gezinnen te doorbreken. Blijven investeren in die multidisciplinaire teams en die aanpak, waarbij we aan de slag gaan met het hele gezin, is dus essentieel. Op die manier kunnen we nieuw geweld voorkomen en slachtoffers beter beschermen, met extra aandacht voor de kinderen”, zegt minister Demir.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits: “De overlegtafels tussen lokale besturen, politie, justitie en hulpverlening over heel precaire situaties van intrafamiliaal geweld hebben de afgelopen jaren hun nut al bewezen. Op die manier kan samen aan een gedeelde aanpak voor de gezinnen gewerkt worden. Het is heel belangrijk dat ook de welzijnsactoren verder hun rol in de Veilige Huizen opnemen. Vandaag al wordt er goed samengewerkt, voor de verdere uitbouw voorzien we een eerste extra investering van 3,75 miljoen euro. Het staat buiten kijf dat we in de toekomst verder mee zullen moeten investeren”.

Opstart in politiezone VLAS

Veilig Huis Zuid-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van politie, justitie, allerlei hulpverleningsdiensten (o.a. CAW, Opgroeien, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en geestelijke gezondheidszorg) en lokale besturen, onder coördinatie van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving. Concreet verloopt de opstart van het centrum in Zuid-West-Vlaanderen in één piloot-politiezone: VLAS (Kortrijk, Kuurne en Lendelede). “Samenwerken werkt in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Onze politiezone en lokaal bestuur bundelen dan ook mee hun krachten binnen Veilig Huis”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “We doen die investering zeer bewust, want geen enkele professional krijgt zware, complexe dossiers van intrafamiliaal geweld op zijn eentje opgelost. Politiemedewerkers, parketcriminologen, hulpverleners, casusregisseurs, psychologen en kinderpsychologen werken hier samen aan een geïntegreerde aanpak. Ze pakken dit probleem dus gezamenlijk aan, met oog voor de brede familiale context.”