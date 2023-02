Vegan taartenbakker Marieke Wyns wint Belgian Vegan Award: “Met bakboek wordt mijn ultieme kinderdroom werkelijkheid”

Chez Mariette, het vegan bakbedrijf van Marieke Wyns, sleepte deze week een Belgian Vegan Award in de wacht. Een mooie erkenning voor de succesvolle taartenbakster. “Momenteel ben ik druk aan het schrijven aan mijn eerste vegan bakboek. Heel spannend! Het wordt een toegankelijk boek vol plantaardige recepten en met ingrediënten die je

gewoon in de supermarkt vindt.”

Op de jaarlijkse Belgian Vegan Awards kaapten drie West-Vlaamse ondernemers een hoofdprijs weg. Wondr, het cosmeticamerk van Laura Peene uit Brugge, werd verkozen tot Best Brand. Chez Mariette, het bakbedrijf van Marieke Wyns uit Veldegem, won in de categorie Best Pastry & Sweets. En Vegansa, de zaak van Sarah Claeys en Anton Huilmand uit Gits (Hooglede), won Best Catering. Het festival Ieperfest won de Lifetime Achievement Award.

Chez Mariette zag het levenslicht in 2015. Sindsdien maakt Marieke volledig plantaardig, heerlijk en supermooi gebak, zowel voor particulieren als voor horecazaken. In haar atelier bij haar thuis in Veldegem werkt ze met flexi-jobbers en binnenkort komt er iemand voltijds in dienst. Want Chez Mariette is een bloeiend bedrijf en heeft op Instagram net geen 16.000 volgers.

Wanneer we Marieke woensdagvoormiddag spreken, is ze nog aan het ontprikkelen van de awarduitreiking én ligt ze ziek in bed. “Wellicht een griepje”, begint Marieke. “Ik heb welgeteld één dag om uit te zieken, want ik moet straks 200 valentijnstaartjes maken.”

Boek & baby

Voor Marieke was het haar derde nominatie voor de Belgian Vegan Awards. Deze keer kon ze die ook verzilveren. “Ik ben uiteraard héél blij. Zeker omdat ik ‘maar’ een kleine speler uit West-Vlaanderen ben. De vorige keren liepen grote ‘kaneelrolspelers’ met de award voor beste vegan gebak weg. Het is moeilijk om op te boksen tegen die groten. Ik dacht dat ik dus weinig kans zou maken, maar zie, het tegendeel is waar. Dankzij de stemmen van mijn klanten en volgers mocht ik de award nu mee richting Veldegem nemen. Ik ben ook zeer tevreden dat er nog West-Vlamingen in de prijzen vielen. West-Vlaanderen hinkt precies altijd wat achterop als het over erkenning gaat in de vegan wereld. In pakweg Gent, Antwerpen en Brussel is vegan al veel langer hip. We kruipen stilaan uit het vergeethoekje, wat uiteraard een héél goede zaak is.”

“Sex and the City-gewijs columns schrijven zoals Carrie Bradshaw, ik droomde daarvan”

Marieke heeft nog nieuws. De Veldegemse is niet alleen zwanger van haar tweede kindje, ze is ook bezig aan haar eerste boek. “Vroeger wou ik schrijver worden. Sex and the City-gewijs columns schrijven zoals Carrie Bradshaw of een roman schrijven: ik droomde daar al van op jonge leeftijd. Als kind ging ik op woensdag vijf boeken halen in de bibliotheek het toegelaten maximum om ze op zaterdag terug in te leveren en vijf nieuwe boeken mee naar huis te nemen. Een echte boekennerd dus”, lacht Marieke.

Tonnen stress

Marieke volgde Latijn-Moderne Talen in het middelbaar en het idee om een boek te schrijven, groeide alleen maar. “Ik had altijd gedacht dat het een roman zou worden, maar het zal dus een bakboek worden. Mijn ouders aan wie ik al op jonge leeftijd zei dat ik ooit een boek zou schrijven zijn heel preus dat mijn ultieme kinderdroom nu werkelijkheid wordt. Ik had trouwens ook al opmerking gekregen van mensen of ik geen boek zou schrijven over ons fertiliteitstraject, maar dat is het dus ook niet geworden.”

Het vegan bakboek komt er op vraag van uitgeverij Lannoo. “Het is heel spannend, want ik heb tonnen stress en twijfel enorm aan mezelf. Ik ben volop aan het schrijven, want ik moet al mijn teksten en recepten indienen tegen halfweg april. Het wordt een toegankelijk bakboek vol plantaardige receptjes om zelf thuis iets heerlijks uit je oven te toveren. We werken met dagdagelijkse ingrediënten die je gewoon vindt in de supermarkt. De recepten worden opgebouwd in simpele stappen en je hebt helemaal geen zotte bakervaring nodig. Al zitten er zeker ook recepten tussen voor de amateurbakkers. Ik deel ook heel wat tips en tricks uit m’n eigen atelier”, besluit Marieke.