Vegan gebak ‘Magpies’ voortaan in ruim bakatelier

Magalie Jooren (32) opent vrijdag 21 oktober in de Julius Delaplacestraat in Sint-Kruis een nieuw en ruim atelier voor ‘Magpies’, het bedrijfje waarmee ze zelf gemaakt veganistisch gebak aan de man en vrouw brengt.

“Ik ben echt wel ‘self-made’ wat het bakken van taarten betreft, want ik volgde geen bakkerij- of patisserie-opleiding. Ik studeerde taal- en letterkunde aan de Ugent. Na mijn opleiding werkte ik een tijd in de sector van marketing- en eventmanagement en daarna stond ik enkele jaren in het onderwijs; ik gaf Nederlandse les”, vertelt Magalie. “Ik heb al altijd wel graag gebakken in mijn vrije tijd en op den duur maakte ik er ook een bijberoep van. En heel bewust gericht op vegan taartjes, dus vrij van ongezonde vetten en dierenleed. Ik ben, net zoals mijn vriend, al zo’n acht jaar vegan en sinds mijn tiende vegetariër.”

Het stoorde Magalie dat ze in het onderwijs maar geen vast contract kon krijgen en dat was een extra stimulans om van haar bijberoep een fulltime activiteit te maken. “Sinds september kies ik dus voluit voor Magpies. Ik heb dat al die jaren van in mijn thuiskeuken gedaan maar dat was niet langer haalbaar. De halve woonkamer die volstaat met bloem en andere producten; dat wilde ik niet meer”, lacht Magalie.

Op bestelling

“Door de te kleine capaciteit kon ik ook de vraag niet meer volgen; dus nu ben ik heel tevreden dat ik mijn eigen professioneel bakatelier in gebruik kan nemen. Het is veel comfortabeler werken en nu zal ik de vraag tenminste kunnen volgen. Let wel: het is hier nog steeds geen winkel waar je zomaar langs kunt komen om een taartje te kopen. Ik werk nog steeds op bestelling maar ik kan de mensen hier wel beter ontvangen. En voor wie in plaats van een volledige taart een stukje taart wil, verwijs ik door naar Forrest Food, de vegetarische traiteur hier vlakbij waar ik aan lever.”

Op vrijdag 21 oktober tussen 15 en 19 uur en op zaterdag 22 oktober van 10 uur tot 17 uur is er feestelijke opening met gratis proevertjes.

Alle info: www.magpies.be