Veertigjarigen komen straks bijeen

Onder het motto ’’t mag gerust eens iets anders’ vieren de Meulebeekse 40-jarigen straks feest. Ze noemen zich ‘Bouwjaar ‘83’. Op zaterdag 11 november om 19 uur komen ze bijeen in ‘t Groen Plekske in de Sint-Amandusschool in Meulebeke. Dresscode anno 80-90 is sterk aangeraden. Wie erbij wil zijn schrijft 40 euro per persoon over op rekeningnummer BE97 7310 5100 7049 met vermelding ‘Bouwjaar ‘83’, naam en voornaam en ook die van de partner. Op de foto zie je het organiserende team met in de sofa v.l.n.r.: Xavier Duprez, Katrien Van Vooren, Lieselot Devriese, Sara Bruyneel en Bert Verdru. Achteraan links Bert Coryn en rechts Dries Desseyn. (LB/foto Luc)