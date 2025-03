Veertigdagentijd in Anzegem op gang getrapt met askruisje en sober maal: “Als start van een zinvolle vastentijd”

De Vincentiusgemeenschap zette de veertigdagentijd in Anzegem in met een sober maal ten voordele van Broederlijk Delen. “In naam van onze geloofsgemeenschap wens ik iedereen een verdiepende vastentijd toe”, aldus parochieassistente Stefanie De Witte (42).

Onder de noemers #pelgrimsvanhoop en #totiedereenmee is, werd de maaltijd voorafgegaan door een aswoensdagviering in de kerk van Vichte. De gelovigen ontvingen een askruisje als symbool van inkeer en vernieuwing. Ook in Gijzelbrechtegem was er een eucharistieviering, maar dan in de ochtend. “Met velen werd de vastentijd ingezet”, getuigt Stefanie. “De leegte kan ons helpen om – waar nodig – te verminderen en zo meer ruimte te maken voor God, jezelf, de medemens en Zijn schepping.

Tomatensoep zonder balletjes

Het bezinningsmoment in de kerk bracht een tweehonderdtal mensen samen. Achteraf schoven tachtig mensen aan voor een eenvoudige maaltijd van tomatensoep en brood in de refter van vbs De Wegelink. Tomatensoep mét balletjes? “Ah nee hé”, lacht de parochieassistente. “Geen balletjes en ook geen boter op het brood. Sober, maar toch voldoende om de honger te stillen.”

Vergankelijkheid en herbronning

Aswoensdag markeert het begin van veertig dagen van bezinning en solidariteit. De eucharistie werd vooraf gegaan door de verbranding van palmtakjes van het vorige jaar. De as herinnert aan vergankelijkheid en nodigt uit tot herbronning. “De vastentijd is dan ook een periode van bewustwording, waarin eenvoud en soberheid centraal staan”, licht Stefanie toe. “En zoals de askruisjes symboliseren: uit as kan nieuw leven groeien.”