Veertig jaar lingerie Claire, twintig jaar voorzitter van FC Veldegem: Ivan en Claire jubileren twee keer

Ballen en borsten, daarover hebben we het met Ivan Vermeulen en Claire Decloedt. Ivan, 42 jaar kapper in Veldegem, is twintig jaar voorzitter van voetbalclub FC Veldegem. Zijn echtgenote Claire is al veertig jaar het gezicht van haar gelijknamige lingeriezaak in Veldegem. “We denken niet aan stoppen.”

Clairette ‘Claire’ Decloedt verkocht 40 jaar geleden haar eerste soutien in haar lingeriewinkel aan de Koningin Astridstraat in Veldegem. “Niet te geloven dat we al veertig jaar bezig zijn”, glimlacht Claire. “Op 1 december 1982 heb ik mijn winkel geopend, naast het kapsalon van mijn man Ivan die toen al twee jaar bezig was.”

Trouwe klanten

In een tijd waarin kleine handelszaken heel zwaar moeten opboksen tegen de grote spelers, blijft Lingerie Claire gemakkelijk standhouden. “Wat de gouden formule is? Ten eerste doe ik alles, maar dan ook werkelijk álles zelf: inkopen, verkopen, poetsen, etalages maken, …”

“Ten tweede is de zaak onze eigendom en ten derde heb ik het geluk te kunnen rekenen op een trouw klantenbestand. Nu ik 61 jaar ben, zeggen de klanten al eens ‘we weten niet waar we moeten lopen als jij stopt’, maar ik kan iedereen geruststellen: ik stop nog niet. Ik kan het me zelfs nog niet voorstellen. Daarvoor doe ik het nog altijd veel te graag.”

Uitdagingen

Al waren er de jongste jaren wel enkele uitdagingen. “De coronacrisis was best wel uitdagend. Maar we hebben meteen de koe bij de horens gevat en een Facebookpagina aangemaakt. Zo hebben we de verkoop kunnen organiseren en hebben we deze crisis goed doorstaan.”

“De huispakken, pantoffels en dikke pyjama’s waren toen immens populair, want de mensen moesten thuiswerken. Nu met de energiecrisis is de vraag naar warme pyjama’s en plaids groot. De thermostaat gaat een graadje lager, dus passen de mensen zich aan”, legt Claire uit.

Bijna altijd samen

Al al die jaren zijn Ivan en Claire bijna constant samen, want het kapsalon en de lingeriewinkel liggen naast elkaar en hun woning is erboven. “Wij komen heel goed overeen, maar ik ben blij dat ik nog het voetbal heb als uitlaatklep”, zegt Ivan met een knipoog.

De Veldegemnaar is al twintig jaar voorzitter van de plaatselijke voetbalclub. Maar FC Veldegem en Ivan gaan al veel verder terug in de tijd. De toen nog piepjonge Ivan doorliep de jeugdrangen, werd later jeugdtrainer, trainer en speler bij de eerste ploeg.

Grote liefde

Hij durft het bijna niet luidop te zeggen, maar Ivan heeft zijn Grote Liefde een jaartje verlaten om trainer te zijn bij DK Torhout. “Na dat schrikkeljaar werd ik bestuurslid bij FC Veldegem. Het voorzitterschap is mij in 2002 eerder bij toeval te beurt gevallen.”

“Onze toenmalige voorzitter Hugo Dekeyzer was zodanig ontgoocheld dat we in onze laatste match tegen Oedelem geen kampioen speelden, dat hij er de brui aan gaf. Zo ben ik, die toen ondervoorzitter was, aan het roer gekomen van FC Veldegem.”

Daniel Rotsaert, voormalig voorzitter Hugo Dekeyzer en Ivan Vermeulen. “Dat was een taart voor de verjaardag van Hugo. Ik ben er nog in geslaagd om die taart te laten vallen op het voetbalveld. Omgekeerd! Weg taart dus”, lacht Ivan. © BC

“Nog een leuke anekdote daarover: we zijn toen wél overgegaan naar tweede provinciale want in de eindronde hebben we gewonnen tegen Aartrijke. Zij mochten toen trouwens ook overgaan”, herinnert Ivan zich nog levendig.

“Het voetbal heeft mij al veel mooie momenten gebracht, zoals het plezier en de pilsjes na de match. Prachtige herinneringen houden we daar aan over. Maar soms zit het ook wel eens tegen. Zoals de transferperiode. Die is nu bezig en is nooit makkelijk. Vroeger kon je er trouwens veel meer dan vandaag op aan dat een woord een woord was.”

Dromen van tweede

Ivan denkt er wel eens aan om de fakkel door te geven. “Maar nog niet meteen, al zal ik er niet nog eens twintig jaar bij doen. (lacht) Mijn grote droom is om met een vaste ploeg weer in tweede provinciale te geraken. Onze nieuwe trainer Rik Bouckaert was trouwens ook trainer toen ik startte als voorzitter. Mooi toch?”

“Ik wil hier graag nog de kans grijpen om het bestuur te bedanken. Alleen ben je namelijk niets. Ik ben ook heel trots op onze jeugdwerking. Die werd onlangs bekroond door Sport Vlaanderen.”