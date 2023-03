Veertiende tafeltennistornooi Beker van Meulebeke

Op zondag 26 maart organiseert TTC Meulebeke de veertiende editie van haar toernooi Beker van Meulebeke.

“Het toernooi start om 12.30 uur in ons clublokaal in de Elbestraat 34 en staat open voor alle Meulebekenaren of leden van Meulebeekse verenigingen of mensen die in een Meulebeeks bedrijf werken”, zegt bestuurslid Peter Devoldere. “We weren wel alle competitiespelers. We willen zeker de voeling niet verliezen met de gemeente. Het is onze bedoeling om de tafeltenniskriebels los te weken bij heel wat mensen. Ook is dit een uitgelezen moment om nieuwe leden te rekruteren. We zien uit voorbije edities dat er ieder jaar mensen blijven hangen die dan op donderdagavond een ideale ontspanningsavond beleven hier in de club. Het tornooi voorziet ook in een damesreeks. Iedereen speelt 3 à 4 wedstrijden in poules van 5 spelers. De eerste twee gaan dan door. Vanaf dat moment speelt men dan met rechtstreekse uitschakeling. De prijsuitreiking vindt plaats omstreeks 18 uur.”

Deelname kost 4 euro. Inschrijven bij Peter Devoldere op 0499 94 02 24 of peter.devoldere@telenet.be. Op de foto staan de organisatoren Peter en Kaat Devoldere, Kris Vermandel en Luc Vanthournout. (LB)