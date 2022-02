Veertien dagen vol liefde en warmte tijdens tweede editie van WarMegem: “Weken rond valentijn warmer maken”

Van maandag 7 tot en met zondag 20 februari wordt onze stad opnieuw omgedoopt tot WarMegem. Verschillende stadsdiensten slaan de handen in elkaar en bieden een uitgebreide valentijnsperiode vol hartverwarmende activiteiten aan. Op 11 en 12 februari wordt er bovendien live radio gemaakt op de Markt. “Onze eerste editie werd vorig jaar goed onthaald, nu willen we de Waregemnaar nog meer betrekken.”

Vorig jaar, middenin de harde lockdown, werd Waregem een eerste keer omgetoverd tot WarMegem. De Zuidboulevard werd versierd met ‘LOVE’-letters en in het centrum kon men deelnemen aan enkele uitgestippelde wandelingen. “Ons initiatief werd enthousiast onthaald, zowel bij de inwoners als bij onze diensten”, vertelt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V).

Tijdens de tweede editie wil het stadsbestuur samen met haar diensten het aanbod verder uitbreiden. “Met de verschillende acties proberen we de weken rond valentijn warmer te maken. We willen onze inwoners nog meer betrekken en ze mooie momenten laten creëren via het uitgebreide aanbod.”

De Waregemnaar betrekken is ook het doel van radiozender Waregem1. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari gaat de zender de ether in als Radio WarMegem. Er zal twee dagen lang live radio gemaakt worden vanop het ceremonieplein op de Markt, voor de ingang van de kerk. Inwoners kunnen verhalen en gebeurtenissen delen of hun favoriete plaat met een warme boodschap aanvragen. Deze actie is te volgen op 105.4 FM of via www.waregem1.be.

Selfiewandeling

Warme boodschappen staan centraal tijdens de verschillende activiteiten. Zo kan men online of via de QR-code een bericht bezorgen aan een vriend, buur of collega. Ook onze buurgemeenten deden dat, op sociale media verschijnen binnenkort boodschappen van de nabije burgemeesters.

De ‘LOVE’-letters staan dit jaar op het stationsplein en maken deel uit van een uitgestippelde selfiewandeling door het centrum van Waregem. Tijdens de tocht passeren de wandelaars onder meer een liefdesboom in het Regenboogpark, de selfiewall op de Markt en een slotjeshekken aan de inkom van Baron Casier. Daar kan men voor een bijdrage van twee euro de liefde vereeuwigen, zonder naar een Parijse brug af te reizen. De liefde waait uiteraard ook over naar de drie deelgemeenten, waar er verlichte bomen staan met een brievenbus om een warme boodschap te versturen.

Kijk in mijn kot

De cultuurdienst nodigt op zondag 20 februari alle inwoners uit om te tonen wat hun bezigheden of talenten zijn tijdens ‘Kijk in mijn kot’. Tussen 17 en 20 uur kan iedereen die dat wil zijn of haar deuren openen om voorbijgangers te verrassen met muziek, theater of een andere creatieve vaardigheid. Voor de cultuurliefhebbers draait CC De Schakel op valentijn de romantische komedie ‘The Worst Person in the World’. Zwembad De Treffer wordt op vrijdag 18 februari tijdens Zwemglinsters omgetoverd tot een dive-in cinema waar men kan kijken naar de musical ‘Aladdin’.

Burgemeester Kurt Vanryckeghem hing het eerste slotje aan het hekken in Baron Casier. © LV

Het stadsbestuur wil alle acties ook trending maken op sociale media. Met #warmegem hoopt het verschillende verhalen en personen te verbinden. Op donderdag 17 februari vindt #dikketruiendag plaats en wie beide hashtags onder een foto op sociale media plaatst, maakt kans op een Waregembon van 50 euro.

Prijzen te winnen

De warmste bib en de warmste sportdienst bieden ook speciale acties aan tijdens de veertiendaagse. De jeugddienst organiseert naast pedalove, waar men met een zwaanpedalo op de stadionvijvers kan varen, ook een warmste jeugdactie. Alle verenigingen die een warme actie oprichten, worden beloond met een Waregembon van 25 euro. De winnende groep krijgt zelfs een bon van 250 euro. En er vallen nog meer prijzen te winnen. In elke deelgemeente en in het centrum zit één 3D-hartje verstopt. Via sociale media worden er tips gegeven waar het hartje verstopt zit. De eerlijke vinder ontvangt een restaurantbon ter waarde van 100 euro. (LV)