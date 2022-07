Veerle Vandamme naar gemeenteraad, Annelies Demey naar bijzonder comité als Virginie Derumeaux (N-VA) straks schepen wordt

Schepen Lothar Feys stopt straks met actieve politiek. Eerder raakte al bekend dat Virginie Derumeaux nu doorschuift van de gemeenteraad naar het schepencollege. Maar ook haar vorige functies moeten nu ingevuld worden. Veerle Vandamme wordt nieuw N-VA-gemeenteraadslid en Annelies Demey gaat naar het bijzonder comité sociale dienst in Izegem.

Veerle Vandamme (44) vervangt vanaf september Lothar Feys als N-VA-gemeenteraadslid. Veerle is getrouwd met Andy Verhelst en is mama van drie tieners. Beroepshalve is ze leerkracht bij VISO in Roeselare. Veerle is sedert 2006 actief in N-VA Izegem en was er al afdelingssecretaris en afdelingsvoorzitter. Ze kandideerde al meermaals op de Izegemse N-VA-lijst en wordt nu actief als gemeenteraadslid. Het is Virginie Derumeaux die Lothar vervangt in het schepencollege en Veerle die Lothar als gemeenteraadslid opvolgt.

Veerle zal naast de gemeenteraad ook zetelen in de raad van bestuur van Zorg Izegem en in de commissie openbare werken en mobiliteit.

Annelies Demey naar bijzonder comité sociale dienst

Annelies Demey is ook ondervoorzitter van N-VA Izegem.

Annelies Demey (48) vervangt voor N-VA vanaf september Virginie Derumeaux als lid van het bijzonder comité sociale dienst in Izegem. Annelies is getrouwd met Bart Dewitte en mama van drie kinderen. Professioneel is Annelies dienstencentrumleider in LDC De Leest in Izegem. Annelies was N-VA-kandidaat in 2018 voor de Izegemse gemeenteraadsverkiezingen. Ze is ook actief als ondervoorzitter in het afdelingsbestuur en neemt nu ook dit mandaat voor de partij op.