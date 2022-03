Veerle Lisabeth steunt met benefietconcert Oekraïense collega en vriendin Tatyana: “Rechtstreeks inwoners Kiev steunen”

Met de opbrengst van een benefietconcert in CC De Schakel wil Veerle Lisabeth haar vriendin Tatyana Bilyk in Kiev steunen. De actie blijft ook na het concert verder lopen. Veerle hoopt om regelmatig een mooi bedrag te storten naar Tatyana en zo de inwoners te helpen die er momenteel vastzitten. “Het spaargeld van de mensen geraakt op, straks kunnen ze niets meer kopen.”

Veerle Lisabeth (52) uit Oeselgem (Dentergem) volgde als conflictcoach en bemiddelaar een internationale training in oktober 2021. Daar leerde ze psychologe Tatyana Bilyk (46) uit Kiev kennen. De dames hadden meteen een klik met elkaar door enkele toevallige overeenkomsten. “We hebben elk vier kinderen waaronder een tweeling”, vertelt Veerle. “Bovendien verbleven we in hetzelfde hotel en spendeerden we onze vrije momenten samen. Ik had meteen bewondering voor haar als eerste bemiddelaar van Oekraïne. Ze is een echte pionier en leidde ondertussen al vijftig nieuwe bemiddelaars op.”

Na de internationale training bleven de twee in contact via sociale media. Ze spraken wekelijks over banale zaken tot de joviale gesprekssfeer omsloeg door de Russische invasie. “Toen de oorlog uitbrak, heb ik haar meteen gecontacteerd. We wilden haar familie opvangen in België. Maar Tatyana was vastberaden om in Kiev te blijven. Onze videogesprekken zijn sindsdien echt absurd. Plots vertrekt haar gezicht en vertelt ze dat er een bom is ingeslagen.”

De Oekraïense besloot bij de start van de invasie meteen een hulporganisatie op te richten. Met enkele collega’s biedt ze ondersteuning aan de inwoners die achterbleven, vooral aan minder mobiele, zieke en oudere mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen zorgen. “Velen konden niet vluchten en worden nu aan hun lot overgelaten”, zegt Veerle. “Tatyana en haar collega’s bezorgen eten aan huis en verzamelen naast voedsel ook medicijnen. Zonder hun hulp zijn die mensen ten dode opgeschreven.”

Twee miljoen mensen

Tatyana schat dat er ongeveer een derde van de inwoners uit Kiev is vertrokken. Dat zou betekenen dat er een kleine twee miljoen mensen in de hoofdstad gevangen zitten. Volgens Veerle is dat de reden waarom de officiële hulp zo lang op zich laat wachten, want voorlopig zijn er enkel lokale initiatieven actief.

“Waar is die 17 miljoen euro die alle zenders inzamelden? Het duurt veel te lang. Uiteraard is het niet evident om Kiev te bereiken, de stad is omsingeld en wordt belegerd. Men geraakt er enkel binnen met een Oekraïense nummerplaat en chauffeur.” Veerle wou liever rechtstreeks steunen en startte de Facebookpagina HelpingthepeopleofKIEV, waar men geld kan storten naar Tatyana. “De pagina wordt door Tatyana ook gebruikt als een soort dagboek, waarop ze haar ervaringen deelt. De beelden en verhalen die ze dagelijks post, zijn aangrijpend maar inspireren ook om te blijven steunen.”

Nood aan voeding

De oproep bracht geld in het laatje maar Veerle voelde dat er nood was aan een concrete actie. Ze organiseerde gisteren een benefietconcert in CC De Schakel om haar initiatief beter onder de aandacht te brengen. “Ron De Rauw, Ruben Schelstraete en Peter Merckx traden er gratis op. Het bleek de enige vrije datum in de agenda van het cultuurcentrum, de zaal hoeven we niet te betalen. De technici kwamen zelfs op hun dag verlof werken om ons te helpen, het is schitterend om zo’n warme reacties te ontvangen”, vertelt Veerle.

Maar de actie stopt niet na het benefiet, die blijft gewoon verder lopen. “Er wordt nog steeds geen gratis voeding aangeboden, alles moet gekocht worden. Daarom blijft geld sturen de beste optie, daarmee kunnen Tatyana en haar collega’s spullen en voeding kopen.”

Volgens de berichten op Facebook blijft het aanschuiven aan de winkels. “Er waren eerst lange rijen, nadien lege rekken”, zegt Veerle. “Mensen hebben geen inkomen meer en hun spaargeld geraakt op. Binnenkort kunnen ze niets meer kopen. De groep die hulp vraagt, wordt groter en groter.”

Psychologische bijstand

Met ingezameld geld wist Veerle Lisabeth een Litouwse ambulance vol materiaal naar Kiev te sturen. “Een koppel uit Litouwen heeft die ambulance naar de grens gebracht, waarna een kennis van Tatyana ze in Kiev wist te brengen. Oorlog verenigt blijkbaar, het is een mooi voorbeeld van samenwerken. Maar ook hier waren het allemaal privé-initiatieven.”

Daarnaast probeert Veerle haar collega en vriendin Tatyana in contact te brengen met een Oekraïens kindje dat opgevangen wordt in Wielsbeke. “Dat kind wil uit angst niet meer spreken. De situatie van vluchtelingen is niet levensbedreigend maar zij dragen een groot trauma met zich mee. Ze zijn volledig ontheemd. Tatyana spreekt de moedertaal en dat is heel belangrijk. Ze biedt gratis online psychologische bijstand aan. Zo had ze onlangs een gesprek met vluchtelingen die in Spanje verblijven”, rondt Veerle af. (LV)