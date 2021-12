Veerle en Ronny uit Gullegem winnen 2.500 euro aan cadeaubonnen

De winnaars van de eindejaarsactie Super Shopping Kortrijk zijn bekend. 46 winnaars delen een prijzenpot van 15.000 euro aan Kortrijkse Cadeaubonnen, gaande van 100 tot 2.500 euro.

Het echtpaar Veerle Defraye en Ronny Deseine uit Gullegem wonnen de hoofdprijs van 2.500 euro. Zij kregen hun winnend lotje in Rituals Kortrijk bij een aankoop van geurolie- en -stokjes.

Het echtpaar Charlotte en Kim Decock wonnen de tweede prijs van 1.250 euro cadeaunonnen. Zij kregen hun winnend lotje in Restaurant Parazaar.

De derde prijs was 1.000 euro waard. Verder waren er 2 bonnen van 750 euro, 6 van 500, 15 van 250 en 20 van 100 euro te winnen. De slotshow werd omwille van coronamaatregelen gestreamd via sociale media vanuit het Huis van de kerstman, Het Droombos in K in Kortrijk.

(PVH/foto TVK)