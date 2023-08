Veerle en Quinten zeggen als eerste koppel ‘ja’ met de voetjes in het zand: “Allebei zot van de zee”

Na de eerste trouwplechtigheid in de open lucht vorig weekend, vond nu ook het eerste strandhuwelijk plaats in Blankenberge. Die eer was zaterdagmorgen weggelegd voor Veerle Kamoen en Quinten Gabriël, allebei dertig en al drie jaar een koppel.

“Quinten en ik zijn allebei zot van de zee. Da’s ook een van de redenen waarvoor we hier komen wonen zijn”, zegt Veerle, die afkomstig is uit het Gentse. De trouwlocatie was voor haar ook symbolisch. “Mijn vaders assen zijn in juni uitgestrooid op zee. Dat maakt de cirkel rond, want mijn familie van vaderskant was eigenlijk van Blankenberge afkomstig. Het voelt vandaag ook alsof hij er een beetje bij is”, klinkt het.

Scouts

De tortelduifjes leerden elkaar drie jaar geleden kennen bij de scouts. “De vonk sloeg over op zomerkamp in Veerle”, zegt Quinten.

Dat er al twee keer een trouwplechtigheid op het strand afsprong, kwam het koppel ook ter ore. “Derde keer, goede keer zeker?” glimlacht Veerle. Haar dochtertje Meike, pas veertien maanden, woonde de huwelijksplechtigheid van mama en papa bij vanop de eerste rij.