Veerle Dejaeghere pleit voor afschaffing onderhoudsplicht in Ardooie

Veerle Dejaeghere (Samenplus en Groen) pleit voor een afschaffing van de onderhoudsplicht in Ardooie. “In enkele naburige gemeenten is deze al afgeschaft.”

Niet alle ouderen die in een woonzorgcentrum terechtkomen, kunnen de factuur van hun verblijf daar betalen. Dan kan het OCMW bijpassen en die kan op haar beurt de factuur doorschuiven naar de kinderen. Maar die onderhoudsplicht is niet in elke gemeente van toepassing. Veerle Dejaeghere (Samenplus en Groen) deed onderzoek.

“In een aantal naburige gemeenten zoals Ledegem en Izegem is deze onderhoudsplicht afgeschaft. Als Ardooie zich financieel gezond wil noemen, moet ook hier ruimte zijn om de factuur niet langer door te schuiven naar de kinderen”, aldus Veerle.

Volgens het raadslid zijn daar enkele redenen toe. “Sommigen ouders willen niet afhankelijk zijn van hun kinderen en stellen daarom een verblijf in een woonzorgcentrum uit niettegenstaande ze zorg nodig hebben. Er ontstaat soms ruzie onder de kinderen want de een wil bijdragen en de andere niet, of sommigen kunnen het gewoon niet”, zegt Veerle Dejaeghere. De burgemeester beloofde de zaak te onderzoeken. (JM)