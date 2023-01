Veerle Declercq is de Krak van Ingelmunster: “Iedereen is welkom bij ons, ongeacht leeftijd en afkomst’

“Echt waar, hebben we gewonnen? Ik ben zo blij voor ‘t Hertje”. Dat waren de eerste woorden van Veerle Declercq toen we haar ten huize feliciteerden met de titel Krak van Ingelmunster 2022.

De plaatselijke afdeling ‘t Hertje is een onderdeel van Welzijnsschakel uit Roeselare. Twaalf jaar geleden ontstond ‘t Hertje vanuit het OCMW. Eén van de grondleggers was Marijke Claus. Het begon allemaal met enkele mensen die samen gingen wandelen. De groep bestaat nu uit méér dan 100 mensen.

“Onze belangrijkste doelstelling is elkaar ontmoeten. Op zaterdag valt er niet altijd voor die mensen iets te beleven en dus komen we telkens op de eerste zaterdag van de maand bijeen voor een babbelbox in ‘t JOC. Tussen Kerst en Nieuwjaar houden we een kerstfeest aan een democratische prijs. We organiseren eveneens een wandeling met pannenkoeken, in juli een daguitstap, een sinterklaasattentie voor de kinderen, een bingo…”, zegt Veerle, die al enkele jaren verantwoordelijke is van ‘t Hertje.

Veerle Declercq PRIVE Veerle (59) woont in de Doelstraat 75. Ze is de mama van Liesbeth Holvoet en de schoonmoeder van Kjell Duthoo uit de Bruggestraat. Ze is de partner van Jos Torfs uit Herent. LOOPBAAN Veerle werkte 32 jaar als verpleegkundige in wzc Maria Rustoord en is nu aan de slag bij Familiezorg in Roeselare. Ze is thuisoppas op vrijwillige basis bij mensen die zorg nodig hebben, zowel ‘s nachts als overdag. VRIJE TIJD Ze is actief bij Vooruit en zetelt in het Bijzonder Comite Sociale Dienst. Ze gaat mee met de Katholieke Vereniging Zieken (KVZ) en helpt als verpleegkundige tijdens de reizen van Samana, regio Vlaams-Brabant. Veerle is al enkele jaren verantwoordelijke voor ‘t Hertje.

Sociale eenzaamheid

“Op zaterdag 4 februari is er onze maandelijkse babbelbox in ‘t Ontmoetingscentrum. In maart organiseren we, in samenwerking met Budget in Zicht, drie voordrachten over budget beheren in de brasserie.”

“Voor iedere bijeenkomst zetten we een 100-tal stoelen klaar. Met het kerstfeest zijn dat er 120, maar niet meer, anders kunnen we geen vlotte service voor de maaltijd meer garanderen. Bij ons is iedereen welkom, ongeacht leeftijd en afkomst. We hebben mensen die worden doorverwezen via het OCMW, kwestie van eens in een groep te kunnen vertoeven. Of we de mensen screenen? Sorry, helemaal niet. Iedereen is bij ‘t Hertje welkom. Soms komen mensen mee met een andere persoon. Ze vinden het leuk en blijven dan afkomen. Onze doelstelling gaat over ontmoeten en dus tellen alle mensen mee voor onze vereniging. De mensen kunnen mij ook altijd telefonisch bereiken voor bijvoorbeeld kledij.”

Stijging armoede

“Persoonlijk vind ik dat de armoede in onze gemeente is gestegen”, bekent Veerle. “Veel mensen hebben het moeilijk en moeten kijken wat ze doen met hun geld. Niet enkel de ouderen bevinden zich in een moeilijke situatie. De jongere generatie is beschaamd om bijvoorbeeld naar kledij te vragen en dus maken ze apart een afspraak. We krijgen ook wel eens een aanvraag vanuit De Max! voor kinderen die kledij nodig hebben. Er is ook sociale eenzaamheid en elkaar ontmoeten is dus belangrijk voor veel mensen.”

Toekomstplannen

Hoe ziet Veerle de toekomst voor ‘t Hertje? “Hoe moeilijk we het soms hebben, we geraken er toch altijd door. We staan verwonderd hoeveel mensen er bereid zijn om ons te helpen. Mensen bieden zich spontaan aan om te helpen, zoals tijdens ons recent kerstfeest toen mensen kwamen afwassen.”

“Mensen willen hun steentje bijdragen voor personen die het minder breed hebben. Mijn vrienden en familie steunen mijn engagement in ‘t Hertje. Veel mensen staan positief tegenover onze werking. We hebben eveneens een goede samenwerking met het gemeentebestuur en met andere diensten.”

“We tellen eigendommen en aantal auto’s op de oprit niet” We hoorden dat mensen vijf eigendommen hebben en toch bij ’t Hertje langskomen. Kan dat zomaar? We hoorden dat mensen vijf eigendommen hebben en toch bij ’t Hertje langskomen. Kan dat zomaar? “Och, ik ken dat verhaal. Wij kijken niet hoeveel eigendommen de mensen hebben en hoeveel auto’s er op de oprit staan. De buitenkant telt niet, ‘t is de binnenkant die telt en vaak niet bekend is.” Klopt het dat ‘t Hertje van de gemeente een nieuw lokaal krijgt? Klopt het dat ‘t Hertje van de gemeente een nieuw lokaal krijgt? “Onze vergaderingen houden we in ‘t Roosje in de Weststraat, met dank aan Martin en Hilde Philippaert-Malfait. Waar nu ons winkeltje ‘t Boetiekske in de Bollewerpstraat is gevestigd, is later de fietsbib voorzien. We mogen met ons winkeltje verhuizen naar huisnummer 1. Dat lokaal en de kelder mogen we gebruiken voor opslagruimte voor onze kledij. We zijn het gemeentebestuur dankbaar voor die medewerking.” Neem je de zorgen van de mensen mee naar huis? Neem je de zorgen van de mensen mee naar huis? “Van sommige mensen wel, want met bepaalde mensen heb ik ook een nauwer contact. Toch probeer ik zoveel mogelijk die zorgen niet mee te nemen in m’n privéleven. Binnen de stuurgroep van ‘t Hertje hebben we een goede vriendenkring, waarin we kunnen ventileren. En dat is heel belangrijk.”

veerledeclercq1975@gmail.com