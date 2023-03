Veerle De bruyn is nieuwe directeur van wzc Riethove

Woon-zorgcentrum Riethove heeft sinds enkele weken een nieuwe directeur. Veerle De bruyn, die met haar gezin net over de grens in Zandvoorde woont, gaat deze functie met heel veel ambitie en enthousiasme aan. “Alles ten voordele van de bewoners, want zij zijn onze topprioriteit.”

Veerle De bruyn (49) is afkomstig van Boom, maar woont al sinds 2000 in Oostende, eerst in het centrum en nu in Zandvoorde. Ze is getrouwd met Kristof Beuren en de mama van Matthias en Anne-Laure. “Ik zag in november 2022 de vacature voor de functie van directeur in Riethove en heb gesolliciteerd. Dit is voor mij een uitdaging. Al sinds mijn jeugd – ik was ooit jobstudent in een woon-zorgcentrum – heb ik interesse in de zorg.”

Kwaliteitslabel

De nieuwe directeur volgde een opleiding maatschappelijk assistent en studeerde daarna nog sociologie aan de universiteit van Gent. Haar eerste job was bij het OCMW en Stad Gent, als sociologe. Daarna werd ze er directeur communicatie.

“In oktober 2014 maakte ik de overstap naar het AZ Sint-Jan Brugge en Serruys Oostende om er diensthoofd kwaliteit te worden. Het was mijn opdracht het ziekenhuis te gidsen naar het internationale kwaliteitslabel. Bedoeling van dit label is de zorg voor patiënten te verbeteren. In december 2019 hebben we dit kwaliteitslabel behaald. Daarna werd ik campusmanager bij het AZ Sint-Jan Serruys Oostende”, overloopt Veerle De bruyn haar loopbaan die nu dus een nieuwe wending krijgt in Oudenburg.

Trouw personeel

“Toen ik aan mensen vertelde dat ik voor Riethove ging werken, kreeg ik alleen positieve reacties in de zin van ‘dat is een heel mooi woon-zorgcentrum waar heel goed voor de bewoners wordt gezorgd’. En dat mocht ik intussen ervaren”, zegt Veerle. “We hebben hier geen leegstaande kamers door personeelsgebrek, integendeel. En er is in Riethove zo goed als geen verloop van personeel.”

“Dat personeel – we hebben een 80-tal mensen in dienst voor 81 bewoners – geeft blijk van een groot engagement en positieve vibe. Ik zie hier vooral een warme zorg voor de bewoners. Wat me onlangs geraakt heeft, is dat bij de sneeuwval een verpleegkundige de tijd nam om een emmer te vullen met sneeuw en er ballen van de maken en die te rollen naar de bewoners. Zij vonden dat heel leuk. Dat bewijst dat er niet alleen zorg is, maar ook warmte”, vertelt de directeur.

Goed luisteren

“Ook wil ik mijn dankbaarheid voor de vrijwilligers uitdrukken. Zij zorgen er mee voor dat we een goed geoliede machine zijn en een zeer goed draaiend woon-zorgcentrum. Als directeur is het mijn taak naar iedereen goed te luisteren. Ik wil ook zoals in de sport een coach zijn voor dit team om samen doelen te stellen en zodoende onze sterspelers te laten scoren”, besluit Veerle De bruyn.