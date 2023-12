Veere is opruimcoach: “Start met iets gemakkelijk en klein”

Ergotherapeute Veere Deneckere startte haar bijberoep als opruimcoach. Het werkgebied van de naar Gent uitgeweken Zillebeekse strekt zich uit over Oost -en West-Vlaanderen.

Veere Deneckere (28) is afkomstig uit Zillebeke. “In het middelbaar heb ik de opleiding Beeldende Kunsten gevolgd in de Heilige Familie van Ieper”, vertelt ze. “In het hoger studeerde ik Ergotherapie aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ik werk intussen ook als ergotherapeut in woonzorgcentrum Ter Rive in het centrum van Gent.”

Haar job in Ter Rive combineert ze met een bijberoep. “Vorig jaar volgde ik een opleiding ‘professional organizer’ in avondonderwijs. Sinds september ben ik dan officieel gestart als opruimcoach in bijberoep. Mijn werkgebied als opruimcoach is West- en Oost-Vlaanderen, aangezien ik nu in Gent woon. Eerst vindt er een intakegesprek plaats met de klant. Aan de hand van dit gesprek maken we een plan van aanpak op en gaan we aan de slag.”

De ultieme tip

“Je ruimt niet alleen samen op, maar creëert ook een systeem dat de klant kan aanhouden. Het is niet de bedoeling dat ik in mijn eentje voor hen opruim, maar dat ik hen ‘leer’ opruimen en daarna een bepaalde organisatie aanhouden. Zo blijft met weinig inspanning alles geordend. Intussen kon ik al veel vrienden en familie helpen. Ik krijg steeds te horen dat ze door mijn hulp veel minder problemen hebben met opruimen.”

Tot slot geeft Veere nog de ultieme opruimtip mee. “Begin klein en gemakkelijk. Wanneer je begint met spullen van emotionele waarde zal het opruimen moeilijker verlopen. Start dus met iets gemakkelijk, bijvoorbeeld producten die over datum kunnen gaan. Of producten waar je een directe succeservaring mee hebt, zoals je medicatiekast. Zo blijf je gemotiveerd om het vol te houden. En schakel natuurlijk mijn hulp in, dan wordt het zeker een succes”, lacht Veere, die ook nog andere hobby’s heeft. “Lezen, in de stad gaan rondsnuisteren, lekker gaan eten, weekendjes Parijs en winkelen in IKEA, bij voorkeur in de afdeling Opbergen en Organiseren.” (API)

Meer info via Instagram: @opruimcoach_veere of via veere.deneckere@hotmail.com