Veelbelovend muziekfestival Waregem Koerse Music kleurt 175e editie Waregem Koerse

De 175ste editie van Waregem Koerse pakt op zaterdag 27 en maandag 29 augustus uit met Waregem Koerse Music. Een volledig gratis festival met tal van headliners. Zo komen onder meer Metejoor, Regi en Pat Krimson langs.

“In het verlengde van de Kasteelconcerten wilden we dat extraatje weer toevoegen aan ons programma, en hier zijn we heel trots op”, vertelt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci.

“Dit dubbele muziekfestival vindt plaats in park Baron Casier en kan georganiseerd worden met de steun van horecazaak Baron Casier, die samenwerkt met Brouwerij Haacht, in een realisatie van CC De Schakel. De voorbije jaren was het oppassen geblazen dat er niet te veel publiek op onze festiviteiten aanwezig was. Nu moeten we ons daar geen zorgen meer over maken. We vragen wel om geen rugzakken mee te brengen met drank en eten. Dat is ter plaatse volop verkrijgbaar.

Epische refreinen

“De zaterdageditie trappen we af met de tijdloze Nederpop en het onnavolgbaar stemgeluid van Klaas Delrue van ‘Yevgueni’”, gaat Pietro verder. “Daarna beklimt met Johannes Genard nog een charismatische frontman het podium, om er de epische refreinen van ‘School Is Cool’ te zingen. ‘Kurkdroog’ is vooral bekend voor hun straatinterviews, maar nu maken ze er een missie van om voor al hun ‘bruurs’ elk feestje in de fik te steken. Met Toon als dj en Angel als mc gaat het dak er hoe dan ook af.”

Muzikale vriend(inn)en

“Waregem Koerse Music is ook een uitzonderlijke kans om Metejoor van ‘1 op een miljoen’, ‘Rendez-vous’, ‘Dit is wat mijn mama zei’ en liefst drie MIA-awards gratis en voor niks aan het werk te zien op maandag. Vorig jaar zette Regi met zijn band en een pak vrienden nog het Sportpaleis op zijn kop. 15 000 bezoekers kregen een adrenalinespuit die hun weerstand tegen het coronavirus meer dan verdubbelde. Regi nodigt opnieuw een aantal van zijn muzikale vriend(inn)en uit om ook Waregem Koerse Music te laten ontploffen. Zijn geproduceerde hitrepertoire is eindeloos: hij kan putten uit meer dan 20 jaar hitnoteringen om een memorabele concertavond samen te stellen.”

“Pat Krimson sluit de avond af. Patrick ‘Patje’ Claesen is een pionier op gebied van dance in België. Met zijn label Dance Opera, Club Atmoz en projecten 2Fabiola & Nunca heeft hij heel wat teweeggebracht in dansend Vlaanderen”, besluit Iacopucci.