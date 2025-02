Veel werk aan de winkel om 216 Oostendse stadsgebouwen in orde te brengen: “Veel gebouwen in slechte staat”

Het is slecht gesteld met de Oostendse stadsgebouwen. Dat zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA), die sinds december bevoegd is voor het patrimonium van de badstad. Heel wat van de 216 gebouwen hebben dringend renovatiewerken nodig, maar daar is een gigantisch budget voor nodig. Verkeyn is alle dossiers grondig aan het bestuderen en wil naar een grondig plan van aanpak om de gebouwen niet alleen in orde te zetten, maar ook een efficiëntie invulling te geven. “Stadsgebouwen verkopen voor een appel en een ei is geen duurzame oplossing.”

Als schepen van stadsgebouwen krijgt Charlotte Verkeyn sinds ze de bevoegdheid op haar bord kreeg, heel wat mails van gebruikers of Oostendenaars die de situatie in bepaalde gebouwen aanklagen. “Het probleem is dat we vaststellen dat er doorheen vele jaren nooit een globaal plan is opgemaakt. Er zijn ook amper onderhouds- en herstellingsplannen”, licht de schepen toe. In 2016 is er wel een oefening gemaakt. “Maar ook dan zie je dat waar gekozen wordt voor wordt nieuwbouw, er amper een onderhoudsplan aan gekoppeld is. Op die manier kom je binnen 10 à 20 jaar opnieuw dezelfde problemen tegen als de eerste mankementen beginnen op te duiken. Er is bovendien geen enkele visie over hoe we inkomsten kunnen genereren om het patrimonium blijvend te onderhouden.”

In het verleden werd er vaak gekozen om stadsgebouwen te verkopen. “Dat is geen oplossing op lange termijn. Bij een verkoop heb je eenmalige inkomsten, maar dat is geen duurzame bron van inkomsten om je overgebleven gebouwen te onderhouden. Op die manier zit je in een vicieuze cirkel waarbij heel wat gebouwen ondertussen in slechte staat verkeren en steeds meer verenigingen op zoek moeten naar onderdak.”

Stallingen

“Ik wil niet beweren dat er de voorbije jaren niets is gebeurd”, zegt de schepen nog. “Ik denk maar aan de Koninklijke Stallingen. Daar is de eerste fase in de vorige legislatuur afgewerkt, maar er is nog heel veel werk aan de winkel en het zal niet haalbaar zijn om dat in zes jaar geregeld te krijgen. Er staan heel wat uitdagingen op de plank, denk maar aan de invulling van Hotel Terminus of de renovatie van het stadhuis van Oostende. Er zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt rond deze gebouwen. In plaats van een uitverkoop, wil ik graag naar een plan gaan waarbij beeldbepalende of gemeenschapsvormende gebouwen onderhouden worden.”

De schepen werkt met de diensten nu al enkele pistes uit voor bepaalde gebouwen om snel vooruit te kunnen gaan. “Voor het Verhellestadion is er een renovatiedossier goedgekeurd. Bedoeling is om op de bovenste verdieping te gaan naar gedeeld gebouwengebruik. Het voordeel is dat er een aparte ingang is waardoor er mogelijkheden zijn om het gebouw een extra invulling te geven en organisaties de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van de ruimte.”

Dringende dossiers

Er zijn enkele dossiers waar dringend werk van moet gemaakt worden. “Ik denk maar aan de Kunstacademie aan Zee in het Westerkwartier. Het gebouw is niet in orde en we hebben twee jaar tijd om dit op orde te zetten. Ook de Den Anklap is zo’n dossier. Er was ooit een piste om dit gebouw in het Westerkwartier te verkopen, maar er bevinden zich ook loodsen op het terrein. Je zou het dus moeten verkopen, maar wel nog een doorgang verkrijgen zodat de achterliggende gebouwen nog kunnen gebruikt worden. We bewandelen nu de piste van ‘renovatiehuren’ voor een maatschappelijk doel, zodat we tegemoet kunnen komen aan extra opvangplaatsen van jongeren in een moeilijke thuissituatie.”

De schepen heeft veel werk voor de boeg. “We mogen eens eerlijk zeggen wat de situatie is op vandaag, want de Oostendenaars zien het ook. We zijn ambitieus om hier werk van te maken, maar we kunnen geen 216 gebouwen renoveren in 6 jaar tijd. Er moet in de toekomst een budget voorbehouden worden voor het onderhoud van de gebouwen met een groot maatschappelijk belang. We moeten de gebouwen systematisch onderhouden en stoppen met lap- en tapwerk. We moeten ook de concessieovereenkomsten in de toekomst herbekijken. Bij gebouwen die commercieel uitgebaat worden moeten de kosten eerlijk verdeeld worden en mogen de eigenaarsherstellingen niet allemaal voor de stad zijn.”

Deze legislatuur zijn er alleszins drie grote nieuwbouwdossiers: Op de site van Wiegelied, aan de Schaperye en op ’t Bosjoenk is er een nieuwbouw gepland. “Hier gaat het over de drie nieuwe sites die verschillende functies samenbrengen”, zegt Verkeyn nog.