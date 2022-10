Veel volk voor brouwerijdagen bij Klondiker in Meulebeke

Tijdens het weekend van 22 en 23 oktober nam de ambachtelijke microbrouwerij Klondiker uit de Spoorweglaan in Meulebeke deel aan de Brouwerijdagen Leiestreek, een initiatief van Toerisme Leiestreek.

Naast de rondleidingen in de brouwerij en de hoppetuin, verzorgd door brouwer Dirk Cnockaert, was er op zaterdagavond een Beer and Ribs-moment waarbij de deelnemers konden genieten van een lekker aperitief, een voorgerecht, gelakte ribbetjes met Klondikeraardappeltjes en een heerlijk dessert.

Op zondag waren er de rondleidingen en ‘s namiddags was het genieten van het optreden van de Dreadnoughts. Voor Dirk en Kathleen en de meehelpende zoon en dochter Tim en Ruth een schot in de roos.