Veel volk tijdens opening belevingsplein de Steenakker in Wervik, tijdscapsule uit 1981 aangevuld en weer begraven

De officiële opening van het belevingsplein de Steenakker lokte zondag heel wat volk naar het Wervikse stadscentrum. Een van de hoogtepunten tijdens Wervik Feest was het herbegraven van de tijdcapsule aan de schandpaal, die werd aangevuld met een uitnodiging voor zondag en eurocenten.

Speciale vondst

Werknemer Franky Verscheure van de firma Cnockaert Construct deed de vondst. “Toen ik de kasseien aan het uitbreken was”, herinnert hij zich maar al te goed. “Ik was enorm verrast en wist niet wat ik had gevonden. Ik bracht het naar onze conducteur en hij zei ‘weet je wel wat je hebt gevonden?’”

Franky kreeg van de stad een fles Picon. “Ik vind het enorm mooi van de stad dat ik bij deze opening word betrokken. Ondertussen werk ik al sinds 1988 voor Cnockaert Construct. Nog twee jaar en dan mag ik met pensioen.”

Ook steenkapper Joseph Desmedt (85) uit de Ten Brielenlaan werd uitgenodigd. “De schandpaal dateert van 26 juli 1967”, zegt schepen van Erfgoed Geert Bossuyt (Vooruit). “Joseph was toen met zijn vader Omer nauw betrokken bij de restauratie van de schandpaal. In 1981 werd de schandpaal verplaatst.”

“Ik herinner me nog dat men toen vier kruiwagens brokken arduin naar ons atelier bracht”, pikt Joseph in. “We deden dat toen allemaal gratis.” De tijdscapsule steekt voor minstens enkele decennia weer in de grond. Niet zomaar. “Deze tijdscapsule symboliseert onze verbondenheid als gemeenschap”, zegt schepen Bossuyt. “Ze vertegenwoordigt ons collectief erfgoed en de diversiteit van onze stad.”

Gratis oliebollen en drank

Speciaal voor de gelegenheid trakteerde het stadsbestuur met 1.000 gratis oliebollen en drank. Een mooi initiatief is alvast de samenwerking tussen de Stedelijke Oudheidkundige Commissie Wervik-Geluwe en toneelgilde Hoger Op met het historisch scabreus wagenspel ‘Het spelleke van Colette en het schandpaard’. Jammer dat er bij de tien acteurs micro’s ontbraken waardoor het door lawaai in de omgeving moeilijk verstaanbaar was. Pol Vandaele en Dirk Koopman waren toe aan hun debuut.

Vernieuwde parking rond de Steenakker

De heraanleg van wat vroeger de grootste centrumparking was oogt mooi. Cnockaert Construct werkte het allemaal af binnen de timing. Het gaat om een investering voor pakweg de komende dertig jaar. Aan de kant van de Wereldwinkel zijn er twintig parkeerplaatsen, aan het postkantoor aan weerszijden een vijftiental.

“Er komt nog in alle brievenbussen een flyer over het parkeren op en rond de Steenakker”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “De Steenakker is een woonerf en wordt het dus verplicht om in de vakken te parkeren. De verkeersborden moeten nog worden geplaatst.”

Franco Belge Run en aandacht voor de Tour

In de voormiddag was er de Franco Belge Run. In de verschillende reeksen waren er ongeveer 400 deelnemers. Er was een talrijke opkomst voor de jeugdreeksen.

Nog dit. Ook ereburgers André Nollet en Josiane Vanhuysse tekenden present. In de Tour lag de aankomst na veel jaren op de Puy de Dôme. In 1986 reed Josiane Vanhuysse de Tour Féminin en in de dertiende rit eindigde ze toen op deze mythische col zevende. Met een zeventiende plaats in de eindstand was ze de eerste Belg. (EDB)