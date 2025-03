Veel volk op protestmars voor behoud wijkschool Koornbloem in Torhout: “We eisen inspraak”

Veel volk en sfeer zaterdagnamiddag op de protestmars voor het behoud van wijkschool De Koornbloem, de vestiging van De Oefenschool op de Torhoutse wijk ’t Rozeveld. De actievoerders vrezen dat het verdwijnen van de school een groot deel van het sociale leven op de wijk zal lamleggen. Plus: ze pleiten voor kleinschalig onderwijs dicht bij de deur.

Tijdens de mars, met een grote groep kinderen voorop, werd er met kleurrijke handjes gezwaaid en weerklonken er hoge tonen uit de uitgedeelde fluitjes. Er werd een leuze gescandeerd voor het behoud van de school: Rozeveld leeft, Rozeveld strijdt, De Koornbloem blijft, voor altijd.

Belang van kleinschalig onderwijs

De Oefenschool heeft in Torhout drie vestigingsplaatsen, met name aan de Bruggestraat, aan de Papebrugstraat en op ’t Rozeveld. Elk van de drie bevindt zich in verouderde panden en dus wil de overkoepelende Scholengroep Sint-Rembert één grote nieuwe basisschool bouwen voor de leerlingen uit de drie vestigingsplaatsen samen. Die nieuwbouw zou mogelijk aan de Ernest Claeslaan opgetrokken worden, maar de plannen zijn nog niet concreet.

“We vinden zo’n schaalvergroting onaanvaardbaar”, klinkt het bij het actiecomité Behoud Wijkschool Koornbloem. “Onze acties gaan verder dan lokaal protest. Ze zijn een oproep tot bewustwording inzake het belang van kleinschalig onderwijs. Het is geen geheim dat de Vlaamse overheid al jaren bezuinigt op onderwijs, met als gevolg dat kleine, warme en groene scholen zoals De Koornbloem dreigen te verdwijnen. We eisen dat de overheid stopt met deze kaalslag. Welke toekomst is er voor onze kinderen als onderwijs enkel draait om schaalvergroting en kostenbesparing?”

Ernstige zorgen over verkeersveiligheid

Het actiecomité vreest voor de verkeersveiligheid van de kinderen. “Het plan van de scholengroep om de leerlingen te centraliseren in een groot gebouw aan de Ernest Claeslaan brengt onaanvaardbare risico’s mee”, zegt Wouter De Witte namens het comité. “We maken ons ernstige zorgen, want kinderen zullen dagelijks een drukke verkeersader moeten trotseren. De locatie waarop de scholengroep zijn zinnen heeft gezet voor een mastodont van een nieuwbouw, is op dit moment al enorm verzadigd. Plus: onze kinderen verliezen de vertrouwde, beschermde omgeving van hun eigen wijk. Een kleine school waarin iedereen elkaar kent, kan nooit vervangen worden door een anonieme megaschool.”

“Als actiecomité eisen we transparantie en inspraak, te meer omdat het verdwijnen van de wijkschool ook het sociale leven op de wijk op de helling zet. Waarom worden we als ouders niet betrokken bij beslissingen die de toekomst van onze kinderen bepalen?”