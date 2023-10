Veel volk op jaarlijkse tweedehandsbeurs Gezinsbond in Gistel

Zowat honderd standhouders vatten post in zaal Zomerloos voor een grote tweedehandsbeurs met kinderspullen. Het initiatief kwam van de Gezinsbond Gistel.

“Het is al de 43ste keer dat we Zomerloos inpalmden. Daarvoor stonden we in zaal Ons Huis, waar ‘maar’ 22 standjes konden worden opgetrokken”, herinnert afdelingsvoorzitter Johan Vanbelleghem zich. “De verhuis naar Zomerloos deed ons initiatief dus sterk groeien.” De Gezinsbond heeft nog een drukke herfst voor de boeg. Op donderdag 26 oktober om 14.30 uur is er een infosessie over zorgvolmachten en bewindvoering. Op dinsdag 31 oktober is er de filmvertoning van De Gelaarsde Kat (14.30 uur) en Au Nom de la Terre (19.30 uur).

(TVA)