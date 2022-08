Veel volk en sfeer op zonovergoten 26ste Belcanto Classic

Maandagavond vond in Westouter de 26ste editie van de Belcanto Classic plaats. Eyecatcher dit jaar was de kunstinstallatie in de vorm van een groot hoofd naar een creatie van kunstenaar Sven Unik-id. “Het hoofd is belangrijker dan de benen”, reageert Bert Doise, de voorzitter van de Belcantovrienden. Met het het Te Gek!?-hoofd aan de start werd het werkjaar rond geestelijke gezondheid in Heuvelland afgerond.

Het was Selah Sue, al jarenlang meter van Te Gek!?, die het kwaliteitslabel ‘Zot van Te Gek!?’ overhandigde aan Wieland De Meyer, burgemeester van Heuvelland.

“Ik ben de gemeente ontzettend dankbaar voor hun aandacht en werking het afgelopen jaar omtrent geestelijke gezondheidszorg. Zelf grijp ik deze Belcanto Classic aan om voldoende kracht op te doen om die moeilijke periode waarin ik nu zit vlug weer om te bouwen naar positieve energie. Conditioneel moet ik hier wel mijn mannetje staan. Dagelijks ga ik tot 5 km joggen, maar fietsen in zo’n peloton dat deed ik nog niet eerder. Maar de zon schijnt en dat is het begin van een mooi verhaal.”

Met haar aanwezigheid wou de zangeres alle mensen die worstelen met mentale problemen een hart onder de riem steken. “Het gebeurt nu met mij, maar het kan iedereen overkomen. Dit moet bespreekbaar worden en daarvoor is Te Gek!? er.”

Activiteiten

Het rijtje activiteiten rond Te Gek!? was het voorbije jaar een mooi en verrijkend jaar in Heuvelland met lezingen (fotografe Lieve Blancquaert, psychiater Eva Debusscher, auteur An Peeters), filmvoorstellingen, het jongerenwelzijnsproject ‘‘t Is wel nu jongeren’ en de expo ‘Tussen ons’ van Lieve Blancquaert en De chinezen. “Ook de komende jaren zullen we daar verder op inzetten met lezingen, voorstellingen, maar wel op een lager pitje. Wat exact staat nog niet vast, maar het blijft zeker een belangrijk punt voor de komende jaren”, aldus burgemeester Wieland De Meyer die samen met schepen Bart Vanacker als racepiloot aan de start kwam. “Het aantrekken van het racepak was al een sport op zich.”

Guido Belcanto reed voorop tijdens de eerste doortocht in Westouter. © EF

Ook Guido Belcanto ontbrak dit jaar niet aan de start. “Dat andermaal deze wielerwedstrijd zoveel mensen op de been brengt maakt me gelukkig. En dat ik daar mijn steentje mag toe bijdragen nog veel meer. Het bewijs ook dat wielrennen de volkse sport bij uitstek is en blijft. En dat we na twee coronajaren elkaar opnieuw kunnen zien, doet enorm veel deugd.”

Het was zoals we ondertussen gewoon zijn in de Belcanto druk aan de start met 499 fietsers. “Net die drukte moet ik voelen om hier te presteren. Vergelijk het met een optreden wanneer de mensen in de zaal uitkijken naar je optreden en door hun aanwezigheid krijg je zo voldoende energie.”

Avondje genieten

Onder de starters naast profrenner Jens Keukeleire ook wielerlegende Johan Museeuw. “Nee, ik kom hier niet om koers te maken. Het wordt een avond om te genieten.” Bij de Belcantovrienden heet dit om te beminnen.

Pitspoezen Katrien Bril, Ann Luca en Kristel Taveirne. © EF

De prijzen gingen ook tijdens deze 26ste editie naar deelnemers die bekroond werden door de pitspoezen van de organiserende Belcantovrienden (Kristel Taveirne, Katrien Bril en Ann Luca, red.).

Commentaar op het koersverloop was voor Kartje Kilo net zoals de voorbije 18 jaar. “Ik herinner me nog goed onze eerste keer. Toen we hier als schoolmeesters rondwandelden. We werden door een journalist aangesproken en we hadden nog niet eens een naam. Op de terugweg pas werd Kartje Kilo geboren”, wist Johan Feys te vertellen.